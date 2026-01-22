Owlcat verschiebt den Early Access für Nested Lands

META Publishing und 1M Bits Horde haben sich entschlossen, den Early Access-Launch des mittelalterlich angehauchten Survival-Siedlungsbau-RPGs Nested Lands auf den 25. Februar zu verschieben, um einige lebenswichtige Features einzubauen.

Abgesehen von der Implementierung von angefahrenem Environmental Storytelling und immersiven Elementen, die das Spiel im Koop mit Freunden spaßiger gestalten sollen, sind die Entwickler mit Feuereifer dabei, das wichtigste Character Creator-Feature überhaupt einzubauen: einen Genitalien-Slider. Denn selbst in einem von Seuchen und Banditen geplagten Land haben manche Dinge einfach Priorität.

Nested Lands ist ein mittelalterliches Survival-Aufbau-RPG, das während einer Seuche spielt. Spieler starten mit nichts und müssen ein funktionierendes Dorf aufbauen, Ressourcen sammeln, fiese Ausbrüche der Seuche überstehen und ihre Leute vor streunenden Banditen und verseuchten Feinen beschützen. Und dann ist natürlich noch das Problem der mentalen Gesundheit des Protagonisten und seiner persönlichen Hygiene. Was kann schon schief gehen?

Neuigkeiten zu Nested Lands gibt es auf www.nestedlands.com.