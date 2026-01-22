GreedFall: The Dying World erscheint am 10. März für PC und am 12. März für Konsolen

NACON und Spiders Studio geben in einem neuen Video bekannt, dass das narrative Rollenspiel GreedFall: The Dying World am 10. März 2026 für PC (via Steam) und am 12. März 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Das neue Gameplay-Video stellt außerdem die zentralen Features des Spiels vor.

Eine spannende Geschichte in einer zerfallenden Welt

Die Geschichte von GreedFall: The Dying World setzt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils an – zu Beginn der mysteriösen Malichor-Seuche, die den Alten Kontinent Gacane nach und nach korrumpiert. Dieses Mal schlüpfen Spielende in die Rolle von Einheimischen der Insel Teer Fradee, die erst kürzlich von den Kolonisten aus Gacane entdeckt wurden und dazu bestimmt sind, „Doneigad“ zu werden – Hüter*innen von Wissen und Natur.

Kaum ist die Initiation abgeschlossen, wird die Spielfigur von Soldaten gefangen genommen und gewaltsam auf den alten Kontinent verschleppt. Die darauffolgende Suche nach Freiheit führt mitten hinein in eine weitreichende Verschwörung. Das eigene Schicksal muss geschmiedet und nicht nur die Heimatinsel, sondern der gesamte Kontinent gerettet werden.

Allein ist man verloren

Auf der Reise durch die Alte Welt treffen Spielende auf neue Verbündete, die bereit sind, sich ihrer Sache anzuschließen. Bis zu acht Gefährt*innen können rekrutiert werden – jeweils mit eigenen Geschichten, Überzeugungen und Geheimnissen. Sie können helfen, Informationen zu sammeln und heikle Situationen zu entschärfen – oder auch verschlimmern. Sie werden zu Waffenbrüdern und -schwestern, Rival*innen, Freund*innen oder sogar Seelenverwandten.

Die Kunst des Kampfes

Auch wenn List und Diplomatie viele Konflikte lösen können, führt manchmal kein Weg an direkter Konfrontation vorbei. In intensiven Gefechten muss sich zahlreichen Gegnern gestellt werden, wobei mithilfe der taktischen Pause die eigenen Aktionen und die der Begleiter*innen koordiniert, Schwächen der Feinde ausgenutzt und verheerende Fähigkeiten entfesselt werden können.

Außerdem kann sich aber auch auf einen Charakter konzentriert werden und der Rest der Gruppe agiert eigenständig. Zahlreiche Optionen ermöglichen es, den Kampfstil individuell an die eigenen Vorlieben anzupassen.

Eine faszinierende Welt

An Bord des eigenen Schiffs, der Constanzia, wird der weitläufige Kontinent Gacane erkundet, der von Konflikten zwischen verschiedenen Fraktionen geprägt ist. Bei der Reise durch majestätische Städte und Regionen mit malerischen Landschaften müssen deren Geheimnisse gelüftet, verborgene Schätze entdeckt und Gefahren gemeistert werden. Dabei entwickelt sich die Welt abhängig von den eigenen Entscheidungen – sie beeinflussen den Ruf der Spielfigur, die Bündnisse und letztlich den Ausgang des Abenteuers.

GreedFall: The Dying World ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar und wird am 10. März 2026 für PC und am 12. März 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.