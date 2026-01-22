Eldegarde ist ab sofort in Version 1.0 auf Steam verfügbar.

Das Fantasy-Extraction-RPG von Notorious Studios verlässt offiziell den Early-Access-Status (Start: 12. Februar 2025) und erweitert sein Angebot um einen neuen, einsteigerfreundlichen PvE-Modus.

In Eldegarde setzt ihr auf Third-Person-Action und klassische Klassenfantasie: Zur Auswahl stehen unter anderem Warrior, Rogue, Hunter, Priest, Wizard – sowie mit dem Release neu bzw. prominent hervorgehoben der Paladin. Gespielt werden kann solo oder im kleinen Team; neben dem riskanteren PvPvE-Extraction-Loop (mit Loot-Verlust bei Niederlage) gibt es auch einen Arena-Modus ohne Gear-Loss.

Das große 1.0-Plus ist der neue PvE-only Modus: Hier erkundet ihr Maps, Dungeons und das Kampfsystem ohne Druck durch andere Spieler – ideal, um Builds, Routen und Mechaniken kennenzulernen, bevor man sich in die „Full-Loot“-Variante wagt.

Laut Steam-Übersicht ist die Stimmung zum Launch gemischt: Aktuell liegt die Gesamtwertung bei „Ausgeglichen“ (69 % positiv bei 3.983 Steam-Käufer-Reviews; insgesamt 5.029 Reviews über alle Quellen).

Preislich startet Eldegarde bei 24,99 Euro. Einen passenden Eindruck liefert der offizielle Launch-Trailer auf YouTube.