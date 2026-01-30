Er ist wieder da: THEQUICKSHOT II ist ab sofort erhältlich

Retro Games Ltd. (RGL) verkündet in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI dass THEQUICKSHOT II ab sofort erhältlich ist und einen der legendärsten Joysticks der Heimcomputer-Ära zurückbringt.

Es handelt sich dabei um eine originalgetreue Neuauflage, die für modernes Retro-Gaming maßgeschneidert wurde.

Der QuickShot II kam ursprünglich in den frühen 1980er Jahren auf den Markt und wurde zu einem festen Bestandteil der damaligen Gamer-Szene. Jetzt wurde THEQUICKSHOT II neu entwickelt, um das gleiche unverwechselbare Spielgefühl mit moderner Technik zu kombinieren.

THEQUICKSHOT II wurde nicht für die Sammler-Vitrine entwickelt sondern um damit zu zocken und verfügt daher über hochwertige Mikroschalter mit deutlichen Klickpunkten. Dies gewährleistet eine präzise Steuerung in jede Richtung, selbst bei den anspruchsvollsten Arcade-Spielen.

Der Joystick verfügt über acht Aktions- und Funktionstasten, sowie den charakteristischen Schnellfeuer-Schalter des Originals, die alle nach modernen Standards überarbeitet wurden. Die Saugnäpfe an der Unterseite sorgen für Stabilität während die verbesserte Ergonomie und das großzügige 1,8 m lange Kabel den THEQUICKSHOT II ideal für moderne Gaming-Setups machen. Das grundlegende Design des Joysticks hingegen ist unverändert und genauso ikonisch wie damals.

THEQUICKSHOT II wurde von Retro Games Ltd. entwickelt, deren Hardware-Neuauflagen für ihre Präzision und Authentizität bekannt sind, wie beispielsweise THEC64, THEA500 und The Spectrum.

THEQUICKSHOT II ist ab sofort zum UVP von 34,99 € im Handel erhältlich.