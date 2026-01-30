Omen: Codex Interactive kündigt Top-Down Extraction-Shooter an

Das Seattle-basierte Indie-Studio Codex Interactive hat seinen Debüttitel Omen offiziell angekündigt. Eine Demo auf Steam steht bereits kurz bevor.

Mit Omen betritt ein neuer Herausforderer das Parkett der Extraction-Shooter. In einem Genre, das oft von First-Person-Perspektiven dominiert wird, setzt Codex Interactive auf eine isometrische Top-Down-Ansicht und kombiniert diese mit Roguelike-Elementen und strategischem Basis-Ausbau.

Das Setting: Die Leere nach dem Imperium

Die Handlung siedelt sich im „Voidborn“-System an, den Trümmern eines einst stolzen galaktischen Imperiums. Als sogenannter Astral – ein unsterblicher Sternenschiff-Pilot im Dienst der Halvonic League – untersuchen Spieler die „Veil“-Anomalie. Dabei gilt es, sich gegen Piraten, Verräter und fanatische Kultisten zu behaupten, die in den Ruinen der Zivilisation nach Macht gieren.

Gameplay-Loop: Looten, Bauen, Verteidigen

Omen bricht die klassische Extraction-Formel durch eine zentrale Hub-Mechanik auf:

Das Kloster (The Monastery) : Diese Ruine dient als Operationsbasis. Hier interagieren Spieler mit NPCs, handeln mit Ressourcen und fertigen aus gefundenen Blueprints neue Waffen und Ausrüstung.

: Diese Ruine dient als Operationsbasis. Hier interagieren Spieler mit NPCs, handeln mit Ressourcen und fertigen aus gefundenen Blueprints neue Waffen und Ausrüstung. Base-Defense-Elemente : Die Basis ist kein sicherer Hafen. In regelmäßigen Abständen müssen Spieler das Kloster gegen Wellen des „Veil“-Kults verteidigen. Erfolgreiche Abwehrschlachten gewähren sogenannte „Blessings“ – stapelbare Roguelike-Upgrades für den nächsten Run.

: Die Basis ist kein sicherer Hafen. In regelmäßigen Abständen müssen Spieler das Kloster gegen Wellen des „Veil“-Kults verteidigen. Erfolgreiche Abwehrschlachten gewähren sogenannte „Blessings“ – stapelbare Roguelike-Upgrades für den nächsten Run. High-Stakes Extraction: In den Missionen müssen wertvolle Ressourcen extrahiert werden, bevor die gegnerische Armada eintrifft. Wer länger bleibt, riskiert alles, kann aber höherwertigen Loot bergen.

Technische Features & Umfang

Das Spiel ist in eine 4-Akt-Struktur unterteilt, die Spieler durch Militärbasen und Forschungseinrichtungen bis hin zur Hauptwelt des Imperiums führt. Jeder Akt endet mit einem spezifischen Bosskampf, der das Loadout der Spieler (bestehend aus über 100 Gegenständen, Drohnen und Fähigkeiten) auf die Probe stellt.

Demo-Termin und Release

Interessierte können sich bereits nächste Woche ein Bild vom Gameplay machen: Eine Steam-Demo wird am Donnerstag, den 5. Februar 2026, veröffentlicht. Der finale Release-Termin steht noch aus, das Spiel kann jedoch bereits auf die Wishlist gesetzt werden.