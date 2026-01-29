4Divinity kündigt den Shooter „The Defiant“ an

Während das World-War-II-Genre oft in der Normandie oder Nordafrika verweilt, schlägt The Defiant eine neue Richtung ein. Der storygetriebene Shooter von Entwickler Hoothanes und Publisher 4Divinity beleuchtet den Widerstandskampf Chinas gegen die japanische Besatzung – umgesetzt in der Unreal Engine 5.

Hinter dem heute veröffentlichten Ankündigungs-Trailer steht das Ziel, ein oft übersehenes Kapitel der Weltgeschichte interaktiv erlebbar zu machen. Als Teil des GCL-Portfolios verspricht The Defiant eine filmreife Inszenierung der Guerillakriegsführung inmitten von besetzten Dörfern, urbanen Spionagezonen und verschneiten Wäldern.

Gameplay: Taktische Tiefe statt Dauerfeuer

Der Titel setzt nicht auf klassische Frontlinien-Schlachten, sondern spiegelt die Unberechenbarkeit des Widerstandskampfes wider. Das Missionsdesign ist auf einen flüssigen Wechsel der Vorgehensweise ausgelegt:

Infiltration & Stealth : Lautloses Vorgehen hinter feindlichen Linien.

: Lautloses Vorgehen hinter feindlichen Linien. Urban Espionage : Code-Breaking und Geheimdienst-Operationen in besetzten Städten.

: Code-Breaking und Geheimdienst-Operationen in besetzten Städten. Fahrzeugkampf & Sniping: Abwechslungsreiche Szenarien, die strategisches Vorgehen belohnen.

Technischer Fokus: Unreal Engine 5 und authentisches Arsenal

Für IT- und Technik-Begeisterte ist der Einsatz der Unreal Engine 5 durch ein Team aus erfahrenen Filmemachern und Spieleentwicklern besonders interessant. Der Fokus liegt auf einer „restrained authenticity“ – einer zurückhaltenden, aber visuell beeindruckenden Darstellung, die das menschliche Schicksal ins Zentrum rückt.

Besonderes Augenmerk legen die Entwickler auf die historische Korrektheit der Bewaffnung. Die Waffen werden nicht als bloße Werkzeuge, sondern als historische Artefakte behandelt. Spieler führen unter anderem:

Hanyang Type 88 : Das Rückgrat der chinesischen Infanterie, basierend auf dem deutschen Gewehr 88.

: Das Rückgrat der chinesischen Infanterie, basierend auf dem deutschen Gewehr 88. Mauser C96 : Die legendäre „Broomhandle“-Pistole, in China oft als „Box Cannon“ bekannt.

: Die legendäre „Broomhandle“-Pistole, in China oft als „Box Cannon“ bekannt. Bergmann MP: Frühe Submachine-Guns, die den Nahkampf dieser Ära prägten.

Verfügbarkeit

The Defiant ist für den Release auf PC (via Steam) und Konsolen (PlayStation 5 und Xbox Series X|S) angekündigt. Ein konkretes Release-Datum wurde noch nicht genannt, aber das Spiel kann ab sofort auf die Steam-Wishlist gesetzt werden.

Meinung der Redaktion: Nach dem Erfolg von Titeln wie Black Myth: Wukong zeigt sich erneut, dass chinesische Studios technisch und erzählerisch massiv aufholen. Die Wahl der Unreal Engine 5 verspricht ein Grafik-Niveau, das den großen AAA-Produktionen gefährlich werden könnte – vor allem durch den unverbrauchten geschichtlichen Kontext. Wir sind gespannt, wie sich das Projekt entwickelt.