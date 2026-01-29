Icarus: Console Edition – Das Survival-Epos landet am 26. Februar auf Konsole

Der Countdown läuft: Das ehemals PC-exklusive PvE-Survival-Abenteuer von Rocketwerkz macht den Sprung auf die Next-Gen-Konsolen. Inklusive der „New Frontiers“-Expansion und technischen Upgrades dürfen Konsolenspieler ab Ende Februar die lebensfeindliche Welt von Icarus erkunden.

Nach dem Erfolg auf dem PC bringt Publisher GRIP Studios das Werk von „DayZ“-Schöpfer Dean Hall nun endlich auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. Markiert euch den 26. Februar 2026 im Kalender – ab heute sind zudem die Vorbestellungen offiziell freigeschaltet.

Überleben auf einem gescheiterten Planeten

In ICARUS werdet ihr auf einen Planeten geschickt, dessen Terraforming-Prozess katastrophal gescheitert ist. Was bleibt, ist eine Atmosphäre, die euch aktiv töten will, eine aggressive Fauna und das namensgebende „Exotic Material“, für das Prospectors ihr Leben riskieren.

Die Console Edition ist kein abgespeckter Port. Sie wird direkt als umfassendes Paket ausgeliefert, das neben dem Hauptspiel auch die massive Erweiterung New Frontiers enthält. Damit verdoppelt sich die spielbare Fläche auf insgesamt 128 km², verteilt auf die ursprüngliche Karte und die neue, technologisch anspruchsvolle Region Prometheus.

Das erwartet euch in der Console Edition:

Koop-Action : Landet solo oder in Teams von bis zu vier Spielern auf der Oberfläche.

: Landet solo oder in Teams von bis zu vier Spielern auf der Oberfläche. Zwei Welten in einem Paket : Enthält das Basisspiel und die Erweiterung New Frontiers mit drei zusätzlichen Biomen und mutierten Apex-Prädatoren.

: Enthält das Basisspiel und die Erweiterung New Frontiers mit drei zusätzlichen Biomen und mutierten Apex-Prädatoren. Tiefgreifendes Crafting & Progression : Über 100 neue Items und 30 zusätzliche Workshop-Gegenstände erlauben eine hochgradig spezialisierte Ausrüstung, um den extremen Wetterbedingungen zu trotzen.

: Über 100 neue Items und 30 zusätzliche Workshop-Gegenstände erlauben eine hochgradig spezialisierte Ausrüstung, um den extremen Wetterbedingungen zu trotzen. Animal Husbandry: Zähmt Wölfe oder Wildschweine, die euch Buffs wie Sauerstoffersparnis oder schnellere Regeneration gewähren.

Exklusiver Bonus für Vorbesteller

Wer sich frühzeitig entscheidet, erhält das Pet Companions Pack DLC. Für Fans von Details ein nettes Feature: Das Pack enthält 11 zusätzliche Haustiere (darunter Möpse, Deutsche Schäferhunde und Tabby-Katzen). Diese sind jedoch nicht nur kosmetisch – jedes Tier besitzt eigene Talentbäume sowie Level und muss mit Futter und Wasser versorgt werden.

Technischer Ausblick

Für uns IT- und Technik-Enthusiasten besonders spannend: Die Console Edition verspricht, die Hardware der PS5 und Xbox Series optimal zu nutzen, um die komplexen Wetter- und Physik-Systeme (wie die berüchtigten Waldbrände), für die Icarus bekannt ist, flüssig darzustellen.

Icarus hat seit seinem PC-Launch eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Dass die Konsolenversion direkt mit der New Frontiers-Expansion startet, macht sie zum idealen Einstiegspunkt für alle, die auf der Suche nach einem technisch anspruchsvollen und gnadenlosen Survival-Erlebnis sind.