Crimson Desert stellt die Welt und Geschichte des Spiels genauer vor

Pearl Abyss hat ein neues Featurette-Video veröffentlicht, das einen tiefergehenden Einblick in Crimson Desert bietet. Das Video stellt den Protagonisten des Spiels, die weite Open World und einige der Spielelemente vor.

Das Video bietet mehr Details zur Geschichte und Motivation von Kliff, dem Hauptcharakter des Spiels, sowie des Kontinenten Pywel, eine nahtlose Open World, in der seine Geschichte spielt. Pywel hat eine weitläufige Wildnis, lebendige Städte, alte Ruinen und unterschiedliche Regionen, während im Hintergrund ein Konflikt eskaliert und übernatürliche Gefahr wartet.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Kliff, einem Krieger der Greymanes aus der nördlichen Region Pailune, die sich zu Frieden und Einheit verpflichtet hat. Crimson Desert beginnt, nachdem dieser Frieden gebrochen wurde und Kliff seine Greymanes wieder zusammenführen und seine Heimat zurückerlangen muss. Während die Geschichte fortschreitet, lernen die Spieler, dass das Schicksal des gesamten Kontinents auf dem Spiel steht.

Eine zentrale Gefahr bildet der Abyss, ein mysteriöses Reich, dessen wachsendes Ungleichgewicht Fragmente nach Pywel schleudert. Es gibt diejenigen, die diese Bruchstücke ausnutzen wollen und die Welt dem Chaos nahebringen. Die Wiederherstellung des Gleichgewichts des Abyss und die Konfrontation mit denjenigen, die diese Macht ausnutzen wollen, sind Hauptbestandteile der Narrative.

Das Featurette zeigt auch Crimson Deserts Open World-Struktur auf. Pywel ist in fünf unterschiedliche Regionen unterteilt: Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia und die Crimson Desert. Jede bietet eigene Geschichten, Umgebungen und Herausforderungen. Während die Hauptquest Kliffs Reise folgt, können Spieler auch die Welt frei und in beliebiger Reihenfolge erkunden, Fraktionen-Quests annehmen sowie an großen Schlachten, Burgbelagerungen und kleineren, Charakter-fokussierten Missionen teilnehmen.

Mit Fortschritt der Geschichte schließen sich zwei weitere spielbare Charaktere Kliff an. Jeder Charakter hat einzigartige Kampfstile, Fähigkeiten und Waffen, wodurch Spieler Erkundung und Kampf auf unterschiedliche Art erleben können.

Die Erkundung spielt eine wichtige Rolle. Spieler können Pywel auf dem Rücken eines Pferdes erkunden, über Terrain klettern, über weite Distanzen gleiten und erhalten später Zugang zu fortgeschritteneren Reisemöglichkeiten wie einem Raketen-schießenden Mech oder einem Drachen. Die Welt ist voller versteckter Schätze, alten Mechanismen, Rätseln und interessanten Orten, die Neugierde und Erkundung belohnen.

In Kämpfen treffen Spieler auf gegnerische Soldaten und Zauberer oder auch mächtige Monster und Maschinen, die die Anpassungsfähigkeiten und Fertigkeiten der Spieler testen. Mächtige Artefakte und Ausrüstung kann durch Quests, Kämpfe oder Erkunden erlangt werden. Das Wissen, das in der Welt und von ihren Bewohnern gesammelt wird, bieten nützliche Hinweise und Unterstützung oder eröffnet sogar Wege zum Erlernen neuer Fähigkeiten.

Vorbestellungen sind über PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Game Store und Apple Mac verfügbar.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website.