VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
Gaming

WEMADE MAX veröffentlicht „The Midnight Walkers“ im Steam Early Access

von Hannes Linsbauer0

The Midnight Walkers startet im Steam-Early-Access – PvPvE-Extraction-Shooter mit Launch-Rabatt und Supporter-DLC.

WEMADE MAX hat den Early-Access-Start von The Midnight Walkers bekanntgegeben. Der PvPvE-Extraction-Shooter von Oneway Ticket Studio ist ab sofort auf Steam spielbar und schickt Teams (und Solos) in den zombieverseuchten Komplex Liberty Grand Center, wo Beute, Flucht und andere Spieler gleichermaßen zur Bedrohung werden.

Parallel zum Early Access ist ein zeitlich begrenztes Supporter-DLC verfügbar. Das Paket bietet zwei Skins (u. a. für Tracker und Taschenlampe) sowie zusätzlichen Stauraum pro Charakter – gedacht als Komfort- und Unterstützer-Option während der Early-Access-Phase.

Inhaltlich bringt die Early-Access-Version bereits zahlreiche Verbesserungen aus früheren Playtests mit: darunter überarbeitetes Klassen-Balancing, verbessertes Zombie-KI-Verhalten, „Zombie-Container“, ein Ping-System, Team-Voice-Chat, neue interaktive Objekte, ein Ranking-System sowie Feinschliff beim Weapon-Handling und der UI/UX. Weitere Trailer-Inhalte wie große Spezial-Zombies, Boss-Raid-Content und Player-Hideouts sollen während des Early Access schrittweise nachgereicht werden.

Zusätzlich meldet das Team starken Rückenwind: Der cinematische Early-Access-Trailer (25. Januar) hat bereits über 1 Mio. Views erreicht. Die Entwickler wollen die Community (u. a. via Discord) eng einbinden – mit dem Ziel einer Vollversion noch im Laufe dieses Jahres.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Crimson Desert stellt die Welt und Geschichte des Spiels genauer vor

Hannes Linsbauer

Scorn trifft auf Resident Evil in einem neuen Dark-Fantasy-Adventure

Hannes Linsbauer

Neuer Ork-Gameplay-Trailer für Dawn of War IV enthüllt

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link