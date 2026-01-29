WEMADE MAX veröffentlicht „The Midnight Walkers“ im Steam Early Access

The Midnight Walkers startet im Steam-Early-Access – PvPvE-Extraction-Shooter mit Launch-Rabatt und Supporter-DLC.

WEMADE MAX hat den Early-Access-Start von The Midnight Walkers bekanntgegeben. Der PvPvE-Extraction-Shooter von Oneway Ticket Studio ist ab sofort auf Steam spielbar und schickt Teams (und Solos) in den zombieverseuchten Komplex Liberty Grand Center, wo Beute, Flucht und andere Spieler gleichermaßen zur Bedrohung werden.

Parallel zum Early Access ist ein zeitlich begrenztes Supporter-DLC verfügbar. Das Paket bietet zwei Skins (u. a. für Tracker und Taschenlampe) sowie zusätzlichen Stauraum pro Charakter – gedacht als Komfort- und Unterstützer-Option während der Early-Access-Phase.

Inhaltlich bringt die Early-Access-Version bereits zahlreiche Verbesserungen aus früheren Playtests mit: darunter überarbeitetes Klassen-Balancing, verbessertes Zombie-KI-Verhalten, „Zombie-Container“, ein Ping-System, Team-Voice-Chat, neue interaktive Objekte, ein Ranking-System sowie Feinschliff beim Weapon-Handling und der UI/UX. Weitere Trailer-Inhalte wie große Spezial-Zombies, Boss-Raid-Content und Player-Hideouts sollen während des Early Access schrittweise nachgereicht werden.

Zusätzlich meldet das Team starken Rückenwind: Der cinematische Early-Access-Trailer (25. Januar) hat bereits über 1 Mio. Views erreicht. Die Entwickler wollen die Community (u. a. via Discord) eng einbinden – mit dem Ziel einer Vollversion noch im Laufe dieses Jahres.