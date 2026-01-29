Scorn trifft auf Resident Evil in einem neuen Dark-Fantasy-Adventure

Mit Asthenia kündigt Solo-Entwickler Manthos Lappas ein düsteres Dark-Fantasy-Adventure an, das Spieler in eine sterbende, von einer mysteriösen Krankheit zerfressene Zwischenwelt wirft.

In der fremden Dimension herrschen uralte Entitäten, während ein endloser Krieg und der Verfall ganzer Zivilisationen die Umgebung prägen.

Im Mittelpunkt steht Adam, ein gewöhnlicher Mann, der gemeinsam mit weiteren Menschen in diese Welt geschleudert wird. Auf der Suche nach Antworten – und einem Weg zurück zu der Person, die er liebt – muss Adam verdrehte Gegner überstehen, kontaminierte Artefakte bergen und sich durch feindliche Orte kämpfen: von verlassenen Siedlungen über industrielle Ruinen bis hin zu vergessenen Tempeln. Ressourcen sind knapp, Gefahr ist konstant – und Entscheidungen sollen spürbare Konsequenzen haben.

Das Kampfsystem setzt auf bewusstes, nahes Vorgehen und dreht sich um den „Ancient Gauntlet“, ein urtümliches Relikt, das zugleich Waffe und Werkzeug für Interaktionen mit der Spielwelt ist. Wichtig: Asthenia verzichtet bewusst auf Komfortfunktionen wie Karten oder Questmarker. Fortschritt entsteht durch Beobachtung, Gedächtnis und Intuition.

Erzählt wird die Geschichte über Umgebungsdetails, fragmentierte Briefe, verstörende Sound-Hinweise, Symbolik sowie Adams eigene Erzählerstimme. Tonal nennt das Projekt Inspirationsquellen wie Resident Evil 7, Silent Hill, Outlast und Dark Souls – entsprechend soll eine bedrückende Atmosphäre mit lore-reichem Worldbuilding und „non-handholding“-Design verbunden werden.

„Asthenia entstand aus einem sehr persönlichen Impuls“, so Entwickler Manthos Lappas. Ziel sei eine Welt, die sich „unterdrückend, geheimnisvoll und lebendig“ anfühlt – in der Entdeckungen verdient werden und jede Handlung Gewicht hat.

Kernfeatures (laut Entwickler)

Eine Welt im Zerfall: Erkundung einer von Krankheit, uraltem Krieg und vergessenen Kulturen gezeichneten Dimension

Erkundung einer von Krankheit, uraltem Krieg und vergessenen Kulturen gezeichneten Dimension Der Ancient Gauntlet : Nahkampf und Umgebungs-Interaktionen, betrieben durch begrenzte Energieressourcen

: Nahkampf und Umgebungs-Interaktionen, betrieben durch begrenzte Energieressourcen Kein „Handholding“ : keine Mini-Maps, keine Questmarker – Fortschritt durch Experimentieren und Beobachten

: keine Mini-Maps, keine Questmarker – Fortschritt durch Experimentieren und Beobachten Bedeutungsvolle Entscheidungen & mehrere Enden: verzweigte Pfade und drei verschiedene Abschlüsse

Environmental Storytelling: Story-Puzzleteile via Briefe, Symbolik, Flüstern, Sound-Cues und Echoes der Vergangenheit

Verfügbarkeit

Asthenia befindet sich aktuell für PC (Steam) in Entwicklung. Eine spielbare Demo ist „bald“ geplant, außerdem kann der Titel bereits auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.