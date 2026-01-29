Neuer Ork-Gameplay-Trailer für Dawn of War IV enthüllt

Deep Silver und KING Art Games haben den ersten von vier Fraktions-Trailern für Warhammer 40,000: Dawn of War IV veröffentlicht, der nicht nur einen Vorgeschmack auf die Rückkehr der Orks auf Kronus gibt sondern auch die Einheiten, den Playstyle und die beiden Waaaghbosse Gorgutz und Guzcutta vorstellt.

Mehr Dakka, härtere Choppas und die Boyz, die in großem Stil in den Krieg ziehen. Die Orks verkörpern unerbittliche, anarchische Gewalt und dieser Trailer zeigt ihre narrative Rolle, ihren brutalen Spielstil, ihre wichtigsten Einheiten, Kommandanten und die verheerende Waaagh!-Fähigkeit, die durch schiere Überzahl und überwältigende Feuerkraft das Blatt im Kampf wenden kann.

Dawn of War IV bietet ein unvergessliches Science-Fiction-RTS-Erlebnis für PC, das in einer originalgetreuen Nachbildung des beliebten Warhammer 40,000-Universums spielt. Man übernimmt die Führung über vier Fraktionen in einer epischen Geschichte, die sich über mehrere nichtlineare Kampagnen erstreckt, kämpft gegen andere Spieler in spannenden Multiplayer-Kämpfen und genießt die bei Fans beliebten Modi wie Last Stand, Skirmish und mehr!

Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite: dawnofwar4.com