Die Revolution des digitalen Sports: Top 10 Computerspiele der eSport Bundesliga und die Elite-Teams, die Geschichte schreiben

In den 1970er Jahren, zur Zeit von Elvis Presley und Star Wars, veranstaltete die Stanford University den ersten eSports-Wettbewerb mit dem Spiel Spacewar. Im Jahr 1972 wurden Studenten eingeladen, an den „Intergalaktischen Olympischen Spielen“ teilzunehmen und der Preis war ein Jahresabonnement des Rolling Stone Magazins.

Acht Jahre später veranstaltete Atari die erste Space-Invaders-Meisterschaft, die über 10.000 Teilnehmer aus den gesamten Vereinigten Staaten anzog.

In den 1980er Jahren wurden Videospiele dank der Einführung des Nintendo Entertainment System (NES) im Jahr 1985 zum Mainstream. Zu den Arcade-Klassikern gehören Pac-Man, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. und Donkey Kong.

Anfang der 1990er Jahre veranstaltete die Videothek Blockbuster Video eine Reihe von Turnieren, deren Zahl sich gegen Ende des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts vervielfachte. Es sind professionelle Ligen entstanden (Cyberathlete Professional League, Professional Gamers League). Teilnehmer der beliebtesten Spiele (Counter-Strike, Quake) gründeten zahlreiche Teamverbände und hielten regelmäßige Treffen ab. Ihr Ziel war es, die Stabilität des eSports zu erhöhen, insbesondere im Hinblick auf Spielertransfers von Team zu Team.

In den frühen 2000er Jahren entwickelte sich Südkorea zum Motor des eSports, wo diese Form der Unterhaltung enorme Popularität erlangte. Internetcafés sind zum beliebtesten Treffpunkt junger Leute geworden, nicht Sportplätze oder Einkaufszentren.

Und 1998 erschien das Echtzeit-Strategiespiel Starcraft, das dem eSport den Weg auf die Fernsehbildschirme ebnete. Die Berichterstattung über StarCraft- und Warcraft III-Wettbewerbe ist zu einem festen Bestandteil der Kabelkanäle geworden. Ihr Umsatz für 2007 überstieg 200 Millionen Dollar. Laut SuperData Research werden in diesem Jahr 213 Millionen Menschen Computerspielwettbewerbe verfolgen.

In den letzten Jahrzehnten wurden weltweit Tausende von Spielen veröffentlicht. Einige davon wurden ursprünglich im Hinblick auf eSports entwickelt, während andere diesen Aspekt völlig ignorierten.

Doch welche eSports-Disziplin ist die Beste? Die Frage ist kompliziert – manche Leute spielen nur Shooter, manche betrachten dabei aber Fortnite überhaupt nicht als eSport und alte Hasen scheren sich nur um Starcraft.

Computerspiele Top 10

Dota 2

Der unangefochtene Spitzenreiter der Liste. Laut Esportsearnings gab es 1.500 Dota-Turniere und das Gesamtpreisgeld belief sich auf fast 232 Millionen US-Dollar. Bei der internationalen Turnierserie dreht sich alles um die riesigen Preispools. Die Entwickler haben kürzlich angekündigt, dass das TI14 vom 04. bis 14. September 2025 in Hamburg stattfinden wird. Wenn das Turnier vorbei ist, wird sich Dota 2 noch weiter von seinen Top-Konkurrenten absetzen.

CS:GO

Ein weiteres Spiel von Valve, das jedoch einen völlig anderen Weg einschlägt. Die Majors hier geben den Spielern nicht die Möglichkeit, auf einen Schlag 20 Millionen Dollar zu verdienen. Stattdessen gibt es für das Spiel jede Menge Ligen und Turniere von Drittanbietern und die Preispools sind seriös, aber nicht verrückt. Bei über 5.600 Turnieren wurden 113,5 Millionen US-Dollar vergeben.

Fortnite

Wenn ihr die Fortnite-Neuigkeiten nicht verfolgt habt, könnte der dritte Platz des Spiels eine Überraschung sein. Es gab weniger als 700 Turniere für das Spiel, aber Epic Games hat es trotzdem geschafft, beeindruckende 102 Millionen Dollar zu vergeben. Bei Fortnite lag der Fokus in der Saison 2019 besonders stark auf E-Sport, wobei es beim Fortnite World Cup 2019 einen Preispool von 30 Millionen US-Dollar gab. Doch danach kühlte Epics Interesse am Fortnite-E-Sport ab.

League of Legends

Dotas Hauptkonkurrent im Genre der eSports-MOBA-Spiele. Bei den Turnieren von Riot Games wurde dreimal weniger Preisgeld ausgeschüttet – 83,6 Millionen US-Dollar –, aber es wurden tausend Turniere mehr abgehalten. Und generell entwickelt sich LoL in eine andere Richtung: Der Publisher investiert weniger in Preise, sondern vielmehr in die Unterstützung der Szene durch Spielergehälter, auch auf niedrigerem Niveau. Während Dota erst vor Kurzem ein DPC-System hinzugefügt hat, das den Teams der Stufen 2 und 3 das Leben etwas leichter machen sollte.

StarCraft 2

Ein Klassiker des eSports, der noch immer lebt. Da es sich um eine Einzeldisziplin handelt, sind die Preisgelder bei Turnieren um ein Vielfaches geringer, das Spiel gleicht dies jedoch durch die Anzahl der Turniere und die lange Lebensdauer aus. Insgesamt wurden bei SC2 34,7 Millionen US-Dollar vergeben, und der größte Preispool für ein einzelnes Turnier betrug 700.000 US-Dollar, die bei der WCS in den Jahren 2017, 2018 und 2019 vergeben wurden. Der finnische Spieler Serral verdiente das höchste Preisgeld seiner Karriere – 912.000 Dollar.

PUBG

Das Schicksal des eSports im Königskampf war nicht einfach, aber die Entwickler entwickeln ihn weiter. Beim jüngsten PUBG Global Invitational gab es 7 Millionen US-Dollar zu gewinnen, aber die GUS-Clubs schnitten nicht besonders gut ab: Virtus.pro belegte den zehnten Platz, NAVI den siebzehnten. Den siebten Platz unter den besten PUBG-Spielern belegt der Russe ubah, der in seiner Karriere 390.000 Dollar gewonnen hat. Insgesamt haben die Entwickler für das Spiel knapp 33 Millionen Dollar in eSports-Turnieren ausgespielt.

Overwatch

Blizzards Einstieg in den eSports-Bereich der Shooter und die Schaffung einer eSports-Szene, die dem ernsthaften Sport ähnelt, mit Slots, die in der Overwatch League verkauft werden, wo pro Saison 3 Millionen Dollar zu gewinnen sind. Insgesamt wurden in den fünf Jahren seit der Veröffentlichung von Overwatch 26,7 Millionen US-Dollar gewonnen.

Hearthstone

Ein weiteres Spiel von Blizzard. Obwohl das Spiel zwei Jahre vor Overwatch veröffentlicht wurde, war der Preispool mit 25 Millionen Dollar kleiner. Die Tatsache, dass es sich um ein Solospiel handelt, wirkt sich aus. Thijs verdiente das höchste Preisgeld (eine halbe Million Dollar) und auf dem dritten Platz landete der Russe Pavel mit 300.000 Dollar, der 2016 die Blizzcon gewann.

Arena of Valor

Der erste Vertreter des mobilen eSports bundesliga in diesem Top der besten Spiele. Unter den 25 Spielern mit den meisten Preisen sind nur Vertreter aus China, aber das Spiel wird auch in anderen asiatischen Ländern gespielt: Thailand, Vietnam und Korea. Bei 62 Turnieren wurden insgesamt 24,09 Millionen US-Dollar vergeben.

Heroes of the Storm

Esports in Hots ist seit 2018 offiziell tot, aber die Erinnerung an die alten Zeiten lebt weiter. Während der eSports-Lebenszeit von Hots wurden 18 Millionen US-Dollar umgesetzt und die Top-Spieler kommen aus Südkorea, China liegt auf dem zweiten und die USA auf dem dritten Platz.

Wie groß ist der Computerspielemarkt in Deutschland?

Die Gaming-Branche in Deutschland weist einen beeindruckenden Umsatz auf. 9,8 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich für Computer und Software aus, die vor allem für Spiele genutzt wird. Das ist mehr, als sie für Kinokarten, Filme und Streaming (rund 6,2 Milliarden Euro), Musikhören (2 Milliarden Euro) und sogar für den Besuch von Spielen der Football League One (3,6 Milliarden Euro) ausgeben. Bei diesem Parameter liegt Deutschland in Europa auf Platz 1 und weltweit auf Platz 5 nach den USA, Japan, China und Südkorea.

Ist Deutschland ein Gamer-Land?

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Deutschen verbringt regelmäßig Zeit mit digitalen Spielen auf PCs, Spielekonsolen, Smartphones oder Tablets. Und wenn wir die Altersgruppe von 16 bis 29 Jahren betrachten, dann kommen wir sogar auf über 85 Prozent. (Bei den über 65-Jährigen liegt der Anteil der Gamer bei 18 Prozent.) Entgegen dem Klischee über junge männliche Gamer steigt das Durchschnittsalter der Gamer stetig an (aktuell 38 Jahre) und fast die Hälfte der Gamer sind Frauen.

Unterstützt die Regierung die Spieleindustrie?

In vielen Bundesländern gibt es spezielle Programme zur Förderung digitaler Spieleentwickler. Auch die deutsche Bundesregierung unterstützt die heimische Glücksspielbranche. Insgesamt wurden im Jahr 2022 117 Projekte mit einer Gesamtsumme von 50 Millionen Euro finanziert. Es liegen zahlreiche Förderanträge vor. Das Ministerium begründet dies so: Computerspiele schaffen nicht nur die Voraussetzungen für sozialen Austausch, sondern erweisen sich auch als Innovationstreiber für Zukunftstechnologien, wie etwa Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen.

Sind Spieleentwickler in Deutschland ihre eigenen?

Gemessen am Gesamtmarktanteil liegen die deutschen Spielehersteller aktuell bei rund 4 Prozent. Aber die Situation könnte sich bald ändern. „Erste Ergebnisse der Game-Förderung sind bereits sichtbar“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des Game – Verband der deutschen Games-Branche. In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Beschäftigten in der Branche um rund zwölf Prozent gestiegen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Unternehmen um 26 Prozent. – Tendenz steigend.