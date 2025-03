Fünf kommende Indie-Spiele für PlayStation 5 am Indie Day vorgestellt

The Knightling

Monster, verrückte Einheimische und ein verschwundener Beschützer des Reiches Clesseia beschäftigen Spieler, wenn sie ab dem 28. August in The Knightling in die Rolle eines Ritters in Ausbildung schlüpfen. Das Open-World-Fantasy-Action-Adventure von Twirlbound drückt dem unerfahrenen Jüngling in der Hauptrolle jedoch Sir Lionstones legendären Schild in die Hand, der neben allerhand sarkastischer Bemerkungen auch viele hilfreiche Tipps und Fähigkeiten parat hält. Der PlayStation.Blog bietet detaillierte Informationen zu The Knightling.