Fulqrum kündigt Theatre of War: Rearmed für PC an

Fulqrum Publishing hat Theatre of War: Rearmed angekündigt. Die Neuauflage bündelt die komplette Taktikstrategie-Reihe samt Erweiterungen in einem Paket. Ein öffentlicher Playtest startet am 7. Mai 2026 über Steam.

Mit Theatre of War: Rearmed bringt Fulqrum Publishing die bisherigen Teile der Reihe auf eine gemeinsame technische Grundlage. Enthalten sind Theatre of War mit LEHR und Liberation Belarus, Theatre of War 2: Africa 1943 mit Centauro, Theatre of War 2: Kursk 1943 mit Battle for Caen sowie Theatre of War 3: Korea. Laut Steam-Seite entsteht das Projekt für PC, als Entwickler werden Sergey Solomanichev und Fulqrum Publishing genannt. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht derzeit noch nicht fest; auf Steam wird der Release nur mit „Coming soon“ geführt.

Spielerisch bleibt Theatre of War: Rearmed bei Echtzeit-Taktik mit Fokus auf detaillierte Gefechtsabläufe. Dazu zählen unter anderem Ballistik, Panzerungsdurchdringung, Schadensberechnung, Geländeeinflüsse auf Fahrzeuge und situationsabhängiges Verhalten der Infanterie. Für die Neuauflage nennt Fulqrum überarbeitete KI für Infanterie, Fahrzeuge, Artillerie und Flugzeuge sowie erweiterte Systeme für Pionierfunktionen, Abschleppen und Reparaturen.

Technisch setzt die Neuauflage weiterhin auf die ursprüngliche Engine, diese wurde jedoch auf eine aktuelle Fassung gebracht. Laut offizieller Steam-Seite umfasst das unter anderem einen 64-Bit-Ausbau, Verbesserungen bei Performance und Stabilität, überarbeitete Beleuchtung, Shader und Effekte, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für höhere Auflösungen sowie angepasste Steuerung und Kameraführung.

Der öffentliche Playtest soll am 7. Mai 2026 im Rahmen des World War 2 Sale auf Steam beginnen. Die Testversion enthält 11 Missionen aus drei Kampagnen, zwei eigenständige Szenarien und neun Tutorial-Missionen. Multiplayer ist ebenfalls vorgesehen; dafür nennt Fulqrum 11 Karten für kompetitive und kooperative Gefechte. Interessierte können auf der Steam-Seite Zugriff auf den Playtest anfragen.

Fakten zu Theatre of War: Rearmed