Glorious GMMK 3 PRO HE im Test

GMMK 3 PRO HE

Wenn ihr die Glorious GMMK 3 PRO HE Tastatur auspackt, werdet ihr nicht nur die eigentliche Tastatur in der Packung finden. Die Tastatur ist auch drinnen, fertig zusammen gebaut und einsatzbereit. Aber es sind noch ein paar weitere Teile in der Box. Und damit meine ich nicht nur das Handbuch, die Registrierkarte oder Aufkleber mit dem Hashtag #IamGlorious oder Stay Glorious!, sondern vor allem die Werkzeuge. Ein Kreuzschraubendreher und zwei Zangen – ein Keycap-Puller und ein Switch-Puller. Mit dem Keycap-Puller entfernt ihr im Handumdrehen die Kappen der Tastatur. Das funktioniert hervorragend. Alte Kappen weg, neue aufgesteckt. Durch den Austausch von Tastenkappen können ihr das Aussehen und die Haptik eurer Tastatur verändern, ganz gleich, ob ihr nur die Farbe oder das Material wechseln oder einen Hauch von RGB-Flair hinzufügen wollt.

Nicht ganz so einfach funktioniert das mit den Switches. Hier müsst ihr ein wenig mehr Kraft anwenden und aufpassen, die Switches richtig mit dem (metallenen) Switch-Puller zu schnappen, die Laschen nach innen zu drücken und den Switch dann nach oben abzuziehen. Neben dem Lautstärkenregler findet ihr eine per Magnet befestigte Metallplaque mit dem Firmenlogo – einfach nach hinten abziehen, und ihr könnt eine neue Plaque anbringen (separat erhältlich). Wenn ihr das Keyboard mit dem mitgelieferten Schraubenzieher zerlegt, könnt ihr auch das ganze (im Originalzustand: metallene) Gehäuse austauschen (falls ihr ein neues gekauft habt – ist in verschiedenen Farben erhältlich) – Plastikgehäuse sind zwar nicht so hochwertig, absorbieren aber das Tippgeräusch besser. Ebenso könnt ihr die Schalterplatte austauschen – zwei Ersatzschrauben und zwei neue O-Ringe liegen bei, die Schalterplatte aber natürlich nicht. Was dafür noch in der Packung liegt, sind zwei Dichtungsmodule – damit könnt ihr die Anschlagsdämmung eurer Tastatur verändern.

Ebenfalls in der Packung sind Muster von drei weiteren Switches – somit könnt ihr euch schon einmal ansehen bzw. ausprobieren, wie sich diese Switches anfühlen. Wenn ihr diese Switches dann einsetzen wollt, müsst ihr sie natürlich separat erwerben. Die gedruckte, mehrsprachige Anleitung (Quick Start Guide) ist übrigens fast vollkommen wertlos. Hier steht nur, wo ihr weitere Infos bekommt (glouriousgaming.com) und wie ihr die Tastatur zurücksetzt. In der Packung sind auch Austausch-Tastenkappen, um die korrekte Mac-Beschriftung (Option, Cmd) einrichten zu können. Die bereits installierten Schalter sind magnetische Fox HE Switches (das HE steht für Hall Effekt), die Tastenkappen sind Doubleshot, die die LED Beleuchtung super durchlassen. Hier könnt ihr wirklich im Dunkeln jede Taste erkennen, nicht so wie bei manchen Billigsdorfer-Tastaturen mit lichtundurchlässigen Tastenkappen.