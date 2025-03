Death Stranding 2 erscheint am 26. Juni – Vorbestellungen sind ab 17. März möglich.

Im Rahmen eines Livestreams von KOJIMA PRODUCTIONS auf der SXSW Conference, bei dem Hideo Kojima mit illustren Gästen über Death Standing 2: On the Beach sprach, wurde bekannt gegeben, dass der PS5-Exklusivtitel ab dem 26. Juni 2025 weltweit verfügbar sein wird. Ebenso wurde ein neuer Trailer zum Spiel gezeigt.

Death Stranding 2: On the Beach wird in verschiedenen Versionen auf den Markt kommen. Alle Editionen lassen sich ab dem 17. März* vorbestellen. Die Collector’s Edition**, die u.a. eine Sammlerbox, eine 38cm hohe Magellan-Mann-Statue und einen Brief von Hideo Kojima beinhaltet, wird exklusiv bei PlayStation Direct erhältlich sein.

Zudem werden eine Digital Deluxe Edition, eine Digital Standard Edition und eine physische Standard Edition erhältlich sein. Ausführliche Informationen zu den Inhalten der verschiedenen Ausführungen bietet der PlayStation.Blog.

Des Weiteren wurde eine weltweite Konzerttour angekündigt, bei der die Musik aus Death Stranding 2 von einem Orchester dargeboten wird. Die Tour beginnt am 8. Dezember 2025 und macht u.a. auch in Berlin halt. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.



* Death Stranding 2: On the Beach kann ab dem 17. März um 10:00 Uhr Ortszeit vorbestellt werden.

** Die Collector‘s Edition von Death Stranding 2: On the Beach enthält einen Gutscheincode zum Einlösen von Death Stranding 2: On the Beach und den digitalen Boni. Konto für PlayStation Network und Internetverbindung zum Einlösen des Codes erforderlich.