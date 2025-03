Split Fiction im Test

Split Fiction ist im Moment eines der angesagtesten Spiele für den PC und die Konsolen. Das ist insofern verwunderlich, weil es ein reines 2-Spieler Game ist. Ihr könnt es nicht alleine spielen. Derartige Spiele haben es am Markt tendenziell schwer. Einer der letzten großen Erfolge aus dieser Nische war It Takes Two. Alleine auf Steam über 170.000 Reviews (Overhelmingly Positive). Der Entwickler war… Hazelight Studios. Das erste Spiel in exakt dem selben Format wie Split Fiction war das 2018 erschienene A Way Out. Auch von Hazelight Studios. Ihr seht, die Leute verstehen es, tolle Spiele in dieser Machart zu produzieren.

Ich habe damals A Way Out mit einem Freund aus Südafrika in ein paar Spielesessions innerhalb von rund einer Woche durchgespielt – das war absolut fantastisch. Der einzige Fehler war, dass die spannende Geschichte über zwei gemeinsam aus dem Gefängnis ausgebrochene Sträflinge nach einigen Stunden Spielzeit durchgespielt war. Und das selbe kann ich über It Takes Two sagen – es hat einfach Spaß gemacht, das Spiel mit einem Freund zu spielen, wobei diesmal die einzelnen Abschnitte länger waren. Die vor Schmalz triefende übernatürliche Geschichte über das so gut wie geschiedene Ehepaar mit dem traumatisierten Scheidungskind hat mir zwar nicht ganz so gut gefallen – aber sie war zumindest überaus abwechslungsreich inszeniert.