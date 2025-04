Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition im Test

So oder so werdet ihr euch aber in der Welt von Mira verlieren, denn es ist wirklich unglaublich schön gestaltet. Vergessen wir bitte nicht, dass es sich hier um das Remaster eines 10 Jahre alten Games für die Wii U handelt. Die Charaktermodelle wurden von Grund auf überarbeitet und haben jetzt einen stärkeren Anime-Look. Die Menüs sind voll, aber auf jeden Fall einfacher gestaltet, als es beim Original der Fall war. Zwar sieht man, dass das Grundgerüst von einem in die Jahre gekommenen Spiel ist, dennoch übertrumpft die Grafik so manch aktuellen Switch-Titel. Ja, ich schaue in deine Richtung, Pokémon Karmesin & Purpur.

Voiceacting bekommt ihr hier auf Englisch und Japanisch. In beiden Fällen machen die Sprecherinnen und Sprecher einen sehr guten Job. Das Highlight für die Ohren ist definitiv der Soundtrack. Niemand Geringerer als Hiroyuki Sawano war hier als Komponist tätig. Das musikalische Genie, das sein Können schon in Attack on Titan oder auch Mobile Suit Gundam gezeigt hat. Ich liebe diesen Kerl! Wenn ihr daran denkt, die Konsole auszumachen, holt euch die bombastische Musik wieder und wieder zurück ins Geschehen und ihr findet euch kurz darauf wieder in einem epischen Kampf.