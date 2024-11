New Arc Line im Early Access Test

New Arc

Wir spielen einen Immigranten, der mit hunderten anderen Immigranten aus einem von der Pest geplagten Kontinent nach New Arc in die Neue Welt gereist ist, um dort ein neues Leben zu beginnen. Das Szenario erinnert an die große Immigrationswelle in die USA im vorletzten Jahrhundert. Nach den (kurzen) Einreiseformalitäten stehen wir auch schon am Pier in New Arc, umgeben von hunderten anderen Leuten, die ihrer Arbeit nachgehen. Auch viele Immigranten, die (wie wir) ihr Gepäck suchen, oder diverse Geschäftsleute, um die Immigranten abzuzocken. Wir finden unseren Kontakt, einen drogensüchtigen Ringkämpfer, der wegen uns gleich einen Kampf verliert. Nachdem wir ihn (bzw. seinen Buchmacher) dafür entschädigt haben, schließt er sich uns als unser erstes Partymitglied an und wir können uns weiter auf die Suche nach unserem verlorenen Gepäck machen. Dazu müssen wir einen völlig besoffenen Zwerg ein wenig unterstützen. Nebenbei können wir diversen Aktivitäten nachgehen, mit Leuten reden, kleine Nebenquests annehmen, uns als Taschendieb betätigen und das überall herumliegende Gepäck der anderen Reisenden plündern. Werden wir erwischt, kommt es zum Kampf… und ähm, wir verfügen über die Fähigkeit eines Todesgriffes. Funktioniert zu 100% und lässt jeden Gegner in einer kleinen Blutexplosion dahinscheiden. Ein ganz klein wenig OP (overpowered). Während wir die Stadt erkunden, werden immer wieder passive Fähigkeiten eingesetzt (ausgewürfelt) und wir bemerken bestimmte Dinge – oder eben nicht. Bei vielen von uns angestoßenen Aktivitäten wird ebenfalls ausgewürfelt, ob sie nun erfolgreich sind oder nicht. Schaffen wir es, am Schießstand mit dem Gewehr zu treffen oder nicht? Das erinnert ein wenig an das geniale Disco Elysium, allerdings sind die Texte bei weitem nicht so gut.

Wir bewegen unsere Party durch Mausklick durch die Gegend, wobei wir den Bildausschnitt heraus- und heranzoomen und das Spielfeld aus allen Richtungen betrachten können. Während die Bewegung durch die verschiedenen Orte im Spiel in Echtzeit abläuft, wird bei Kämpfen in den rundenbasierten Kampfmodus umgeschalten. Jeder Charakter kann sich bewegen, angreifen, ausweichen, Spezialfähigkeiten nutzen. Die Gespräche sind nicht vertont und laufen im Multiple Choice Verfahren ab. Erinnert mich sehr an die alten Bioware Klassiker wie Baldur’s Gate. Allerdings steht bei den Gesprächen relativ oft eine Beschreibung, die nicht zu der Grafik passt – beispielsweise dass ein Mann vor mir auf die Knie fällt (aber in der Grafik weiterhin aufrecht steht) oder dass ein Verletzter trotz meiner Hilfe verstirbt und der tote Körper ruhig daliegt (aber die Grafik des Verletzten bewegt sich immer noch). Hier kann definitiv noch einiges verbessert werden. Eure Quests werden automatisch im Questlog mitgeschrieben, eine Karte wird mit gezeichnet. Auch die Monster, denen ihr begegnet, werden im Notizbuch beschrieben.