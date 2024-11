PowerA Fusion Pro 4 Wired Xbox Controller im Test

PowerA ist ein bekannter Hersteller von Gaming-Peripherie in den USA und Kanada. Wir hatten nun die Gelegenheit uns den neuen PowerA Fusion Pro 4 Wired Xbox Controller für euch näher anzusehen.

Der PowerA Fusion Pro 4 Wired Xbox Controller, kann wie der Name schon vermuten lässt natürlich auf der Xbox Seris S/X verwendet werden, funktioniert aber auch tadellos am PC. Für einen Straßenpreis von derzeit 75 Euro in unseren Gefilden bekommt man einiges geboten. Neben 3-fach höhenverstellbaren Thumbsticks glänzt der Controller weiter mit Hall-Effekt-Sticks, zusätzlich belegbaren Tasten auf der Rückseite, 3-Wege Triggersperren, einem Headsetregler und einer App zur bequemen Kalibrierung und Konfiguration der ganzen Features.

Features

Quick-Twist-Thumbsticks – Die Höhe jedes Thumbsticks kann im Spiel einfach in 3 Höheneinstellungen angepasst werden.

– Die Höhe jedes Thumbsticks kann im Spiel einfach in 3 Höheneinstellungen angepasst werden. Hall-Effekt-Sticks – Berührungslose Magnetsensoren in den Daumenstiften sorgen für ein flüssigeres Gefühl auf Profi-Niveau und tragen so zu Präzision und Langlebigkeit bei.

– Berührungslose Magnetsensoren in den Daumenstiften sorgen für ein flüssigeres Gefühl auf Profi-Niveau und tragen so zu Präzision und Langlebigkeit bei. Erweiterte Gaming-Tasten – Verschafft euch einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz mit 4 zuweisbaren Tasten, die ihr während des Spiels spontan programmieren könnt – ohne dass Systemeinstellungen konfiguriert werden müssen

– Verschafft euch einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz mit 4 zuweisbaren Tasten, die ihr während des Spiels spontan programmieren könnt – ohne dass Systemeinstellungen konfiguriert werden müssen 3-Wege-Triggersperren – Stellt die Reichweite der Trigger in drei verschiedenen Positionen ein, um in euren Lieblings-FPS-Spielen schnellere Aktionen auszuführen oder in einem High-End-Rennwagen Vollgas geben zu können

– Stellt die Reichweite der Trigger in drei verschiedenen Positionen ein, um in euren Lieblings-FPS-Spielen schnellere Aktionen auszuführen oder in einem High-End-Rennwagen Vollgas geben zu können Immersives Gaming – Duale Motoren und Impulsauslöser verleihen den Spielen lebensechte taktile Details, während eine 3,5-mm-Stereobuchse klares, dynamisches Audio liefert

– Duale Motoren und Impulsauslöser verleihen den Spielen lebensechte taktile Details, während eine 3,5-mm-Stereobuchse klares, dynamisches Audio liefert Komfort und Kontrolle – Ergonomisches Design mit strukturierten, gummierten Griffen und eingebetteten Anti-Reibungsringen sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Gaming-Sessions

– Ergonomisches Design mit strukturierten, gummierten Griffen und eingebetteten Anti-Reibungsringen sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Gaming-Sessions Extralanges USB-C®-Kabel – Enthält ein 3 m langes, geflochtenes USB-C-Kabel, damit ihr von eurem Lieblingsplatz im Raum aus spielen könnt

– Enthält ein 3 m langes, geflochtenes USB-C-Kabel, damit ihr von eurem Lieblingsplatz im Raum aus spielen könnt Headset-Regler – Passt die Lautstärke eines angeschlossenen kabelgebundenen Headsets an und schaltet das Mikrofon mit der One-Touch-Mic-Stummschaltung stumm. Die LED-Anzeige am Lautstärkeregler leuchtet auf, wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist.

– Passt die Lautstärke eines angeschlossenen kabelgebundenen Headsets an und schaltet das Mikrofon mit der One-Touch-Mic-Stummschaltung stumm. Die LED-Anzeige am Lautstärkeregler leuchtet auf, wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist. Teilen-Schaltfläche – Nehmt epische Screenshots oder Videoclips auf und teilt diese online

– Nehmt epische Screenshots oder Videoclips auf und teilt diese online Offiziell lizenziert – für Xbox Series X|S und funktioniert auf Xbox One und Windows 10/11

– für Xbox Series X|S und funktioniert auf Xbox One und Windows 10/11 PowerA Gamer HQ App – Passt Audio, Trigger, Vibrieren, Totzonen und mehr auf eurem Controller mit der kostenlosen offiziellen Xbox- und Windows 10/11-App an.

Packungsinhalt

1x PowerA FUSION Pro 4 Wired Controller

1x 3m geflochtenes USB-C Kabel

1x Kurzanleitung

Preis: ca. € 75.-

Design und Verarbeitung

Der PowerA Fusion Pro 4 Wired Xbox Controller orientiert sich punkto Design am Vorgänger dem Fusion Pro 3 und generell am Design der offiziellen Xbox-Controller, allerdings mit dem Unterschied das es einige spannende Features mehr gibt. Die Griffschalen sind mit einer gummierten, rauen Oberfläche versehen, die, wenn man genauer hinschaut, aus lauter kleinen PowerA-Symbolen besteht und eine griffigen Halt ergibt. Ein Nachteil davon könnte aber eine erhöhte Schmutzanfälligkeit sein. Der Controller liegt dabei sehr gut in der Hand, es sind fast alle Sticks, Schalter und Buttons gut bedienbar erreichbar. Fast deswegen, weil die 4 zuweisbaren Tasten auf der Rückseite des Controllers meiner Meinung nach nicht ganz optimal platziert sind und ich diese bei meinen Tests im Eifer des Gefechts sehr oft versehentlich gedrückt hatte. Auch sind diese sehr nahe beieinander platziert. Alles in allem ist der Controller gut verarbeitet und robust ausgeführt.

Angeschlossen wird der kabelgebundene Controller ja über das mitgelieferte USB-C Kabel, welches hochwertig geflochten ist und mit 3m Länge wirklich ausreichend dimensioniert ist.

Features und Spieletauglichkeit

Ein definitives Highlight des Fusion Pro 4 sind die sog. Quick-Twist-Thumbsticks, diese sind nämlich in 3 Höhen verstellbar. Durch ein einfaches Verdrehen nach rechts kann so die Höhe der Sticks an den jeweiligen Benutzer angepasst werden, sehr praktisch. Kombiniert wird das mit berührungslosen Hall-Effekt-Sensoren und verspricht damit eine hohe Langlebigkeit und auch Genauigkeit beim Zocken.

Ein weiteres interessantes und vor allem hilfreiches Feature sind die beiden auf der Rückseite angebrachten Trigger-Sperren. In 3 Stufen kann unabhängig voneinander der Auslöseweg des linken und rechten Triggers eingestellt werden. Damit lässt sich die Empfindlichkeit dieser Schalter je nach Spiel und Spielweise anpassen und unter Umständen dadurch die Reaktionszeit verbessern.

Auch die restlichen Funktionen des Controllers wissen zu gefallen, wie etwa der Schalter zum Einstellen der Lautstärke und Stummschalten des Mikrofons, oder die Dual-Rumble-Motoren, ausgestattet mit Impulsauslösern, welche eine gute Immersion vermitteln.

Bei unseren Spieletests gab sich der Controller keine Blößen, alle Spiele liesen sich präzise steuern, die Sticks und Trigger reagierten reaktionsschnell und genau.

Software

Für PC-Gamer lässt sich der FUSION Pro 4 nahtlos in die Gamer HQ-Software von PowerA integrieren und bietet dem Benutzer den Zugriff auf eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, darunter die Neubelegung von Tasten, Anpassung von diversen Totzonen, sowie die Optimierung von Audio- und Vibrationseinstellungen. Weiters lässt sich über die Software der Controller testen und kalibrieren. Was aber leider nicht möglich ist, hier mehrere Profile für unterschiedliche Spiele anzulegen um dann wechseln zu können.