Inspector Schmidt – The Ebbing – Jetzt kann ermittelt werden

Der Münchener Indie-Entwickler Active Fungus Studios veröffentlicht heute sein neuestes Werk: Inspector Schmidt – The Ebbing. Das Detektiv-RPG ist ab sofort auf PC via Steam erhältlich und bietet Fans kniffliger Rätsel und tiefgründiger Geschichten ein neues, packendes Abenteuer.

Früh zuschlagen lohnt sich: Bis zum 14. April gibt es auf Steam 10% Rabatt auf den regulären Kaufpreis von 19,99 EUR.

In Inspector Schmidt – The Ebbing wird der junge Beamte Valentin Schmidt, der eigentlich nur seinen Urlaub an der Nordsee genießen möchte, erneut in einen mysteriösen Mordfall verwickelt. Um diesen aufzuklären, gehen Spieler:innen waschechter Detektivarbeit nach. Valentin muss mit den Bewohner:innen sprechen und ihnen nachspionieren, um Hinweise zu sammeln. Dafür wurde auch das aus dem Vorgänger bekannte Schleichsystem komplett überarbeitet. Zahlreiche knackige Zahlen-, Bilder-, Such- und Kombinierrätsel sorgen dabei für Abwechslung im Spielgeschehen.

Wie im Vorgänger A Bavarian Tale stehen Dialoge, verschrobene Charaktere, verzweigte Handlungsstränge mit unterschiedlichen Enden und ein historisch geprägtes Setting im Vordergrund. Die Geschichte ist im Jahr 1870 angesiedelt, mitten in einer Zeit gesellschaftlicher und technologischer Umbrüche. Um die Geschichte möglichst authentisch zu erzählen, setzen die Active Fungus Studios erneut auf „einheimische“ Sprecher:innen. Da The Ebbing im fiktiven Örtchen Havstedt an der Nordsee spielt, sprechen – oder vielmehr schnacken – die Figuren Norddeutsch. Natürlich gibt es auch wieder Untertitel sowie eine englische Sprachausgabe.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Erkunde die offene Welt: Bewege dich frei durch ein norddeutsches Küstenstädtchen im Jahr 1870.

Bewege dich frei durch ein norddeutsches Küstenstädtchen im Jahr 1870. Führe spannende Dialoge: Nutze die Dialog-Mechanik, um die Stadtbewohner:innen zu befragen, wichtige Informationen zu sammeln und herauszufinden, wer etwas verbirgt.

Nutze die Dialog-Mechanik, um die Stadtbewohner:innen zu befragen, wichtige Informationen zu sammeln und herauszufinden, wer etwas verbirgt. Beginne eine Konfrontation: Verhöre die Verdächtigen und überführe die Täter:innen.

Verhöre die Verdächtigen und überführe die Täter:innen. Suche nach Hinweisen: Nutze den Detektivmodus, um verborgene Indizien zu entdecken.

Nutze den Detektivmodus, um verborgene Indizien zu entdecken. Lass dich nicht erwischen: Schleiche dich in verbotene Bereiche und überlebe die Gefahren des Moors – entdeckt werden ist keine Option!

Schleiche dich in verbotene Bereiche und überlebe die Gefahren des Moors – entdeckt werden ist keine Option! Knacke spannende Rätsel: Nutze versteckte Hinweise und vor allem deinen Verstand, um an wichtige Informationen zu gelangen.

Nutze versteckte Hinweise und vor allem deinen Verstand, um an wichtige Informationen zu gelangen. Bestehe Skillchecks: Setze deine Fähigkeiten in klassischen Pen-and-Paper-Skillchecks (Würfeln) ein.

Setze deine Fähigkeiten in klassischen Pen-and-Paper-Skillchecks (Würfeln) ein. Levele up: Entwickle deinen Charakter weiter und entscheide, welche Fähigkeiten du verbessern möchtest.

Entwickle deinen Charakter weiter und entscheide, welche Fähigkeiten du verbessern möchtest. Stelle nützliche Gegenstände her: Sammle Ressourcen und crafte Items, um deine Fähigkeiten zu verbessern.

Sammle Ressourcen und crafte Items, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Triff schwierige Entscheidungen: Deine Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte. Entscheide selbst, wie du zum Ziel kommst: Durch Charisma, Diplomatie, Autorität… Die Mission ist klar: Löse den Fall!

Inspector Schmidt – The Ebbing ist ab sofort auf PC via Steam verfügbar. Der reguläre Preis für das Spiel beträgt 19,99 EUR. Bis zum 14. April gibt es einen Launch-Rabatt von 10%.

Neuigkeiten zur Inspector Schmidt-Reihe gibt es über den AFS Discord-Server sowie den Newsletter und auf Steam.