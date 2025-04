Junge Talente entwickelten in Wien innovative Climate Games

Vom 4. bis 6. April wurde die Wiener Blumenfabrik beim EU Climate Pact Game Jam 2025 zum Hotspot für Videospiele und digitale Nachhaltigkeit. Jetzt sind die entwickelten Spiele auch online zugänglich.

Beim EU Climate Pact Game Jam entwickelten junge Menschen innerhalb von 2 Tagen spielbare Prototypen, die sich auf kreative Weise mit Klimaschutz und Klimafolgenanpassung auseinandersetzen. Organisiert wurde das Event vom Klimabündnis Österreich und dem Game Studio Terragami im Rahmen des EU Climate Pact.

Die rund 40 Teilnehmer:innen wählten aus vier konkreten Challenges: Mobilität, Energie, Ernährung und Klimawandelanpassung – Themen mit hohem Alltagsbezug und mit großem Hebel für individuelles Handeln.

„Es ist wirklich beeindruckend, was die jungen Leute aus der Gaming Community in nur 2 Tagen an kreativen Ideen oft auch mit einem Augenzwinkern gemeinsam zustande brachten“, so Elke Kastner, Country Coordinator und Ambassador des EU Climate Pacts in Österreich. „Videospiele erreichen Millionen Menschen – genau diese Zielgruppe müssen wir für den Klimaschutz gewinnen. Gamification steigert die Motivation, sich mit Klimathemen zu beschäftigen. Wenn Menschen dabei auch noch Spaß haben, steigt die Bereitschaft, freiwillig aktiv zu werden.“

Ziel war es laut Kastner Co-Benefits aufzugreifen, also was gewinnt man, wenn man mehr Rad fährt, mehr Gemüse isst oder ein Solar-Balkonkraftwerk installiert. Das sind alles Aktivitäten, die nicht nur dem Klima, sondern auch dem eigenen Wohlbefinden und der Geldbörse nützen.

„Der Game Jam war ein voller Erfolg – wir hatten in der Blumenfabrik ein volles Haus, und die Stimmung war großartig“, resümiert Jan Steinhauser, Forscher am IIASA, CoGründer von Terragami und EU Climate Pact Ambassador. „Mehrere Teams zwischen drei und fünf Personen haben in nur zwei Tagen spannende Prototypen entwickelt – mit Ansätzen aus der System- oder der individuellen Perspektive. Die Vielfalt der Themen zeigt, wie breit Klimaschutz gedacht werden kann. Natürlich ging es nicht darum, fertige Games zu produzieren, sondern kreative Ansätze zu entwickeln – und der Output war beeindruckend.“

Die Projekte des Game Jams im Überblick:

Begleitet von Mentor:innen aus Klimaforschung und Game-Development arbeiteten insgesamt 7 Teams an unterschiedlichen klimarelevanten Herausforderungen und entwickelten spielbare Prototypen – von „Clickern“ bis hin zu satirischen Mini-Games:

Follow Me – https://visofi.itch.io/follow-me

Ein Jump’n’Run mit moralischem Dilemma: Wen rettet man vor der Klimaflut –

sich selbst, die Biodiversität oder doch Öl und Kapital?

– https://visofi.itch.io/follow-me Ein Jump’n’Run mit moralischem Dilemma: Wen rettet man vor der Klimaflut – sich selbst, die Biodiversität oder doch Öl und Kapital? To Save Everything, Click Here – https://comfyrainworm.itch.io/to-saveeverything-click-here

Satirische Minispielsammlung über individuelle Klimaschutzmaßnahmen wie

Mülltrennung und Grünstrom – mit begrenztem Einfluss, aber gutem Gefühl.

– https://comfyrainworm.itch.io/to-saveeverything-click-here Satirische Minispielsammlung über individuelle Klimaschutzmaßnahmen wie Mülltrennung und Grünstrom – mit begrenztem Einfluss, aber gutem Gefühl. Ecoghost – https://zweieuro.itch.io/ecoghost

Clicker-Game über Stromsparen im Haushalt: Ein Geisterhaus als Sinnbild für

Energieeffizienz.

– https://zweieuro.itch.io/ecoghost Clicker-Game über Stromsparen im Haushalt: Ein Geisterhaus als Sinnbild für Energieeffizienz. Just Tornadon’t – https://itsphil.itch.io/just-tornadont

Spielende steuern einen Tornado durch die Stadt – Je mehr nachhaltige Anlagen

wie Solarpanele sie schlucken und schmutzige Alternativen sie stehen lassen,

desto schneller wächst der Tornado.

– https://itsphil.itch.io/just-tornadont Spielende steuern einen Tornado durch die Stadt – Je mehr nachhaltige Anlagen wie Solarpanele sie schlucken und schmutzige Alternativen sie stehen lassen, desto schneller wächst der Tornado. Eco Pedro – https://alxvillard.itch.io/eco-pedro

Endless Jumper, bei dem sich Spielende mit umweltfreundlicher Mobilität nach

oben zu katapultieren – Kreuzfahrtschiffe und Verbrenner sind tabu.

– https://alxvillard.itch.io/eco-pedro Endless Jumper, bei dem sich Spielende mit umweltfreundlicher Mobilität nach oben zu katapultieren – Kreuzfahrtschiffe und Verbrenner sind tabu. The Last Bite – https://centigames.itch.io/the-last-bite

In einer postapokalyptischen Welt beeinflusst die Menüauswahl beim Kochen die

globale Temperatur – realitätsnah anhand von CO₂-Daten.

– https://centigames.itch.io/the-last-bite In einer postapokalyptischen Welt beeinflusst die Menüauswahl beim Kochen die globale Temperatur – realitätsnah anhand von CO₂-Daten. Veganistro – https://mepixel.itch.io/veganisto

Ein temporeiches Gastro-Game: Die Spielenden betreiben ein veganes Bistro

und müssen möglichst schnell die Bestellungen ihrer Gäste erfüllen.

Das Voting der Teilnehmenden ergab folgendes Ranking:

Platz 1: Ecoghost

Platz 2: To Save Everything, Click Here

Platz 3: The Last Bite

Die Projekte können nun bei der internationalen Games for Change Student Challenge

eingereicht werden – mit der Chance auf eine Reise nach New York und ein 10.000-Weitere Infos zu den entstandenen Spielen unter:

Jam-Page: https://itch.io/jam/climate-pact-game-jam

Jam-Einreichungen: https://itch.io/jam/climate-pact-game-jam/entries