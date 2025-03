Neuer Game Ready-Treiber für inZOI, Warhammer 40,000: Darktide und Control

Gestern ist der neueste GeForce Game Ready-Treiber mit Unterstützung für die neue Half-Life 2 RTX Steam-Demo, inZOI und das Warhammer 40,000: Darktide DLSS 4-Update mit Multi Frame Generation erschienen.

Assassin’s Creed Shadows und The Last of Us™ Part II Remastered erhalten ebenfalls DLSS 4 mit Multi Frame Generation (in Assassin’s Creed Shadows per NVIDIA App Override aktivierbar), DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex.

Hier ein Überblick der Spiele, die der neue Game Ready-Treiber unterstützt. Eine vollständige Übersicht gibt es im Artikel zum Game Ready-Treiber:

Half-Life 2 RTX: Half-Life 2-Besitzer können jetzt auf Steam eine kostenlose Half-Life 2 RTX-Demo herunterladen. Sie zeigt die Arbeit von Orbifold Studios in Ravenholm und Nova Prospekt, bevor das vollständige Spiel zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Half-Life 2 RTX ist ein von der Community mit RTX Remix erstelltes Remaster des Valve-Klassikers mit vollständigem Raytracing, überarbeiteten Assets und DLSS 4. Um Half-Life 2 komplett zu remastern, aktualisiert Orbifold jede Textur, jedes Modell und jedes Level und fügt zusätzliche geometrische Details zu Gebäuden und Oberflächen hinzu, um eine realistische Interaktion mit der vollständigen Raytracing-Beleuchtung zu ermöglichen. Auch Partikel und Animationen werden überarbeitet, um Half-Life 2 auf einen modernen grafischen Standard zu bringen. Alle Informationen über die Demo gibt es in diesem Artikel.

inZOI: KRAFTONs inZOI gehört zu den Top 5 der meistgewünschten Spiele auf Steam und startet am 28. März 00:00 UTC in den Early Access. inZOI-Spieler können NPCs (Zois) in der Stadt in autonome ACE-Spielcharaktere mit höherer künstlicher Intelligenz verwandeln, indem sie die experimentelle Feature-Einstellung „Smart Zoi“ aktivieren. Die verbesserten Zois passen sich an ihre Umgebung an und reagieren auf Basis ihrer Persönlichkeiten realistischer und intelligenter. Die NVIDIA ACE Technologie hinter Smart Zoi ist ein Mistral NeMo Minitron Small Language Model mit 0,5 Milliarden Parametern. NVIDIAs einzigartige Methoden liefern auf GeForce RTX-GPUs hochqualitative Ergebnisse mit geringer Latenz in einem sehr kompakten Format.

Warhammer 40,000: Darktide: In Warhammer 40,000: Darktide geht es in die Tiefen von Tertium, einer gnadenlosen Hive City des 41. Jahrtausends. In Angriffsteams von bis zu 4 Spielern wird mit einer Warhammer 40,000-Waffe nach Wahl den Ketzern, die versuchen, die Kontrolle über die Stadt zu erlangen, der Garaus gemacht. Das Spiel bot zum Start in 2022 bereits Unterstützung für DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex. Das Update nächste Woche bringt DLSS 4 mit Multi Frame Generation auf GPUs der GeForce RTX 50 Serie. Gleichzeitig werden DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution auf die neuesten AI-Modelle aktualisiert, was die Leistung beschleunigt und die Bildqualität weiter verbessert.

Control: Remedy Entertainments Control wurde mit über 80 Preisen ausgezeichnet und ist ein visuell atemberaubendes Third-Person-Action-Adventure. Ein kürzlich veröffentlichtes Update verbessert das Spiel und seine Technologie durch eine neue DLSS-Version, die die Bildqualität verbessert und es den Nutzern der NVIDIA App ermöglicht, manuell auf das Transformer-AI-Modell von DLSS 4 umzusteigen. Dadurch werden Details, Klarheit und Bildstabilität verbessert. Darüber hinaus werden bei der Verwendung von DLSS jetzt alle Auflösungen unterstützt, d. h. Filmkorn kann wieder zusammen mit DLSS aktiviert werden. HDR-Unterstützung wird eingeführt und kann gleichzeitig mit DLSS verwendet werden, bei Verwendung von DLSS und Ray Tracing werden die Schatten verbessert, bei Verwendung des DLSS Performance-Modus wird die Texturtreue erhöht, und DLAA ist jetzt im Spiel verfügbar. Außerdem wurde eine neue Ultra Raytracing-Voreinstellung hinzugefügt, die die Leistung neuerer, schnellerer GPUs nutzt, um die Anzahl der Strahlen pro Pixel zu erhöhen und so die Bildqualität und die Stabilität zu verbessern. Außerdem wurde Texturqualität verbessert, Textur-Streaming beschleunigt, Unterstützung für eine breitere Palette von Ultrawide-Monitor-Seitenverhältnissen (bis zu 48:9) zugefügt, ein FOV-Schieberegler eingeführt und die SDR-Farbe von 8-Bit auf 10-Bit aufgerüstet, um Farbbanding zu reduzieren.

Eine Liste der 61 Spiele und Apps, die seit dem letzten GeForce Game Ready-Treiber hinzugefügt oder aktualisiert wurden, gibt es hier. Der neue GeForce Game Ready 572.83 WHQL-Treiber kann über die NVIDIA App oder von GeForce.com heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zum neuen Game Ready-Treiber und der Half-Life 2 RTX-Demo.