Zurück im Nexus: Star Trek-Spiele für The Next Generation-Fans

Star Trek Elite Force 2

Handlungsbeginn: Sternzeit 57039.2

2003 verließ der Nachfolger das Trockendock. Entwickler war nun das ehemalige Studio Ritual Entertainment, was sich unter anderem für Heavy Metal: F.A.K.K.² oder SiN verantwortlich zeichnete. Zunächst begleitet man wieder die Crew der Voyager in deren Serienfinale „Endspiel“. Hier muss Alexander Munro (in Teil 2 entfiel der weibliche Charakter) dafür sorgen, dass die durch die Borg bedrohte Heimkehr doch noch gelingt.

Nach einem ersten Zwischengegner und einer großen Explosion befindet sich die Crew der USS Voyager tatsächlich wieder zuhause. Mit ihr unser Hazard Team. Dieses gerät in der Folge allerdings erst einmal in die Mühlen der Bürokratie und wird aufgelöst. So tut Lieutenant Munro zu Anfang als Ausbilder Dienst in der Sternenflottenakademie und kann diese recht frei erkunden. Mit dem Eintreffen von Captain Jean-Luc Picard nimmt die Handlung dann Fahrt auf. Denn dieser reaktiviert das Team und lässt dieses auf die USS Enterprise E versetzen. Mit einer sehr gespenstischen ersten Mission an Bord der havarierten USS Dallas feiert das neu formierte Hazard Team seinen Einstand. Der Einsatz wirft Fragen auf, deren Aufklärung das Flaggschiff der Föderation quer durch den Quadranten führt. Es entspinnt sich hier eine recht interessante und dynamische Geschichte. Das Spiel bemüht sich sehr, in den Missionen abwechslungsreicher als sein Vorgänger zu sein. So ist der Tricorder nicht mehr nur ein bloßer Fanservice, sondern wird in den Levels etwa bei der Interaktion mit der Umgebung sinnvoll eingesetzt. Auch gibt es mehr spielerische Freiheiten, wenn man sich beispielsweise zwischen unterschiedlichen Dialogen entscheiden kann. Nicht jede Neuerung ist allerdings geglückt. Abschnitte unter Zeitdruck sind oft unausgewogen schwer, Gefechte an einer Bordkanone leiden am schlechten Trefferfeedback und der hakeligen Steuerung. Dazu kommen Minispiele für das Hacken von Konsolen, die eindeutig Geschmackssache sind.

An Bord der Enterprise herrscht leider Notbesetzung. Auch wenn das Spiel nach Nemesis spielt und somit einige liebgewonnene Crewmitglieder das Schiff verlassen haben, ist es äußerst schade, dass mit Captain Picard, Lieutenant-Commander Tuvok und Lieutenant Barclay nur wenige bekannte Charaktere in die Handlung eingebaut worden sind. Dafür ist das Schiff und die Sternenflottenakademie auf Basis der stark angepassten id Tech 3-Engine sehr detailliert nachgebaut. Das Alter macht sich aber natürlich doch bemerkbar, insbesondere die Animationen und der Detailgrad der Außenareale sind nicht mehr konkurrenzfähig. Mit der Star Trek-Brille kann noch kritisiert werden, dass es dann und wann Situationen gibt, wo man sich mit fremden Waffen, in nicht bekannten Welten wiederfindet und sich Aliens erwehrt, die man auch noch nie zuvor in einem Film oder einer Serie gesehen hat – sodass alles irgendwie nach einem guten Shooter, aber eben nicht nach Star Trek aussieht. Der Multiplayer bietet die meisten Spielmodi aus dem Vorgänger an, die Anzahl der Levels wurde aber deutlich zurückgefahren. Insgesamt wirkt der Mehrspielermodus im ersten Teil deutlich geschliffener und runder.

Auch wenn Elite Force 2 durch die erwähnten Kritikpunkten für mich schwächer als sein Vorgänger geraten ist, hat der Titel durch sein neugestaltetes und offeneres Gameplay durchaus seine Daseinsberechtigung. Wer es zudem mehr mit der Enterprise als der Voyager hält und Abenteuer im Alphaquadranten erleben möchte, macht hier absolut nichts falsch.

Das Spiel ist digital bei GOG verfügbar und auf aktuellen Systemen lauffähig.

