Concord Closed Beta angespielt

Optisch macht das ganze schon mal einen recht guten Eindruck. Coole Charaktere und ein toller Artstyle sind zwar gut, aber nicht wirklich aussagekräftig, wenn es um Shooter geht. Was steckt also in dem schön verpackten Game?

Im Kern bekommen wir hier einen klassischen Arena Shooter. Zwei 5er-Teams treten gegeneinander an und versuchen sich vom Platz zu fegen. Das ganze gibt es dann noch ohne Respawn, für die ganz tapferen.

Die Auswahl an Charakteren ist mit über zehn Kämpfern schon zu Beginn sehr groß. Jeder von ihnen hat seine eigenen Spezialfähigkeiten und so spielen sie sich auch alle schön unterschiedlich. Klar haben wir den klassischen Soldaten, den ein oder anderen Tank oder einen Sniper, aber es gibt noch so viel mehr. Während ein Charakter teleportieren kann, saugt ein anderer gegnerische Geschosse auf um sie anschließend als Bombe wieder auszuwerfen. Nichts wirklich neues, ich weiß. Dem ersten Eindruck nach ist das Balancing ganz ok und es gibt nicht diesen einen OP Charakter. Würde einem auch nichts bringen, da jeder Charakter nur einmal pro Team ausgewählt werden kann, heißt also ihr müsst schnell sein beim Auswählen. Geht ihr drauf, könnt ihr einen neuen Charakter wählen und mit Glück ist euer Liebling gerade wieder frei. Ob das auch im fertigen Game so sein wird, bleibt abzuwarten.