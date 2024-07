Nobody Wants To Die im Test

Ein Genuss für Augen und Ohren!

Das Gameplay an sich ist wie ihr schon richtig vermutet nicht sehr anspruchsvoll. Alles wird euch quasi vorgekaut und wirklich falsch machen könnt ihr auch nichts. Ist das schlimm? Nun ja das kommt ganz darauf an was ihr von Nobody Wants To Die erwartet. Ein actiongeladenes Abenteuer mit harten Kämpfen?… Dann vergesst es gleich wieder! Seid ihr allerdings Connaisseur des Noir-Film-Genres, ja dann herzlich willkommen in einem Sumpf aus Verbrechen und Korruption.

Neben der unglaublich guten englischsprachigen Synchronisation und dem genialen jazzigen Soundtrack punktet das Game durch seine wunderschöne Grafik. Die Mischung aus all diesen Zutaten ergibt einen audiovisuellen Cocktail der seinesgleichen sucht. Dank der UE5 bekommen wir hier echt was für die Augen. Ja ich weiß, momentan wirbt echt jedes Game mit der UE5, aber anders als so mancher Indietitel oder Pixelbrei, der zwar sagt, aber nicht zeigt, dass er mit der Unreal Engine 5 erstellt wurde, haben sich die Entwicklerinnen und Entwickler hier nicht auf dem vermeintlichen Qualitätssiegel ausgeruht. Ab und an kommt es zu einer krisseligen Beleuchtung, aber das stört wirklich niemanden.