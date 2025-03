Mandragora: Whispers of the Witch Tree im Preview

Sechs Builds, 200 Fähigkeiten

Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist ein düsteres Fantasy-Action-RPG, das tiefgreifende Kämpfe, intensive Erkundung und eine reichhaltige Geschichte miteinander verbindet. Die Entwickler haben bei der Erstellung der Hintergrundgeschichte mit Brian Mitsoda zusammengearbeitet, der bereits bei Vampire: The Masquerade – Bloodlines sein Können unter Beweis gestellt hat. In einer handgemalten gotischen Welt könnt ihr einen Charakter erstellen, der im Laufe des Spieles immer weitere Fähigkeiten erlernt. Es gibt sechs verschiedene Startklassen – Vanguard, Flameweaver, Spellbinder, Nightshade, Wyldwarden, and Vindicator. Jede Klasse hat ihren eigenen Stil, es ist aber auch möglich, die verschiedenen Klassen zu mischen, um den Spielstil zu finden, der euch am besten gefällt. Die Weiterentwicklung eures Helden erfolgt über einen flexiblen Fertigkeitenbaum mit über 200 (!) Fähigkeiten. Ihr spielt einen Inquisitor, der das sich ausbreitende Böse im Land Faelduum bekämpft. Mit einer speziellen Laterne könnt ihr in die dunkle Parelellwelt hinüberschreiten, die die Quelle des Bösen zu sein scheint. Erinnert ein wenig an Lords of the Fallen.