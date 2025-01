mClassic Retro Upscaler

Empfohlene Geräte

Der mClassic Retro Stick ist optimiert für folgende Konsolen: Sega Mega Drive, Sega Saturn, Sega Dreamcast, Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo (SNES), Nintendo N64, Nintendo GameCube, PC Engine (TurboGrafx-16), Microsoft Xbox und Sony PlayStation 2. Wie ihr seht, werdet ihr für die meisten davon einen Adapter benötigen, da die Systeme keinen HDMI-Ausgang besitzen. Ihr schließt also den – zusätzlich zu erwerbenden – HDMI Adapter an die Konsole an und steckt den Stick dann in den HDMI-Ausgang des Adapters. Sollte es da ein wenig beengt werden, liegt in der Box auch noch ein HDMI-Extender. Danach müsst ihr den Stick mit Strom versorgen. Dies erfolgt über ein Micro-USB Kabel (liegt bei). Ich würde ein eigenes Netzteil empfehlen und das Kabel nicht einfach nur an eine USB-Buchse eines PCs anstecken, vor allem beim Hochrechnen auf 4K braucht der mClassic Retro doch ein wenig Strom. Danach ist der Stick an den Fernseher oder Monitor anzuschließen. Zu diesem Zweck hat der Stick auf seiner anderen Seite einen HDMI-Ausgang. In diesem kommt das HDMI Kabel für den Fernseher/Monitor. Und das ist es auch schon, das Setup ist erledigt und der Stick ist einsatzbereit.

An seiner Seite hat der mClassic Retro Stick einen Schalter mit drei Positionen. Position 1 bearbeitet das Bild wie der mClassic Stick. Das war das erste bildverbessernde Produkt von Marseille und ist auch jetzt (in einer funktionserweiterten Version) als mClassic Original Stick erhältlich. Damit werden Retro-Grafiken in Echtzeit verbessert, indem visuelle Artefakte reduziert werden, die auf modernen Bildschirmen, wie z. B. 4K-Fernsehern, häufig zu sehen sind. Der integrierter Prozessor liefert leistungsstarkes Anti-Aliasing, 1440p Up-Scaling, Tiefenschärfeverarbeitung und Bildschärfung für bessere Pixel. Wirklich empfohlen sind aber die Positionen 2 und 3 des Schalters, Vintage Retro und Vintage Retro+ genannt. Auf Position 2 (grüne LED) werden neue Algorithmen verwendet, um ein authentischeres Spielerlebnis zu bieten, das das Aussehen und das Spielgefühl von Spielen der CRT-Ära nachbildet. Während der mClassic-Prozessor (LED aus) visuelle Artefakte reduziert, die auf modernen Bildschirmen zu sehen sind, zielt die neu konfigurierte Hardware-Beschleunigung darauf ab, Farbe, Komposition, Beleuchtung, Kamerawinkel und Sound wie ursprünglich beabsichtigt wiederherzustellen. Der Modus 3 (Position 3 des Schalters – blaue LED leuchtet) verwendet dieselben Algorithmen wie Modus 2 (Vintage Retro), jedoch mit anderen Einstellungen für ein noch raffinierteres Spielerlebnis. Er berücksichtigt verschiedene Display-Verarbeitungen, Videospiel-Renderings und Spielkonsolen, damit ihr so spielen könnt, wie ihr es in Erinnerung habt.