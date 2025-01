Interaktives VR-Abenteuer Human Within veröffentlicht

Signal Space Lab und Actrio Studio haben ihr interaktives Multimedia-Science-Fiction-VR-Projekt Human Within veröffentlicht, welches jetzt auf Meta Quest 2, 3 und Pro erhältlich ist.

Eine Veröffentlichung für SteamVR ist ebenfalls in Kürze geplant. Human Within ist ein einzigartiges interaktives VR-Erlebnis, das den tiefgreifenden Einfluss von KI und fortschrittlicher Technologie auf die Gesellschaft untersucht und die potenziellen Bedrohungen bei Missbrauch hervorhebt.

Unter der Regie von Avi Winkler und Anne Weigel spielt Human Within in einer modernen Welt, in der Nyla, eine Cyber-Ingenieurin, und ihre Schwester Linh bei Forward Industries beschäftigt sind. Gemeinsam entwickeln sie einen bahnbrechenden Supercomputer, indem sie die Rechenleistung des menschlichen Gehirns nutzen. Als Nyla jedoch versucht, sich aus dem Projekt zurückzuziehen, werden beide Schwestern festgenommen und sind gezwungen, ihre Arbeit fortzusetzen, da sie den Verdacht haben, dass ihr Arbeitgeber verborgene Motive hat. In einem mutigen Streben nach Freiheit ist Nyla gezwungen, die Technologie mit Linh zu verbinden und sie genau so zu nutzen, wie sie es befürchtet hatte.

Human Within ist ein einzigartiges interaktives VR-Erlebnis, das Film und interaktive Medien auf neue Weise verbindet und eine spannende, verzweigte Handlung mit der Spielbarkeit von Videospielen kombiniert. Während der Live-Action-Film kann der Benutzer mit verschiedenen Punkten in der Umgebung interagieren, Entscheidungen treffen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken, und auf eine Weise an den Szenen teilnehmen, die über die Möglichkeiten herkömmlicher Filme hinausgeht. Die Mischung aus originellem Storytelling, 2D-Film, 3D-Grafik, 360°-Video, interaktiven Punktwolken und Rätseln bietet etwas einzigartig Immersives.

Mehr Infos dazu hier im Meta Store und auf Steam