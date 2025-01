The Blood of Dawnwalker enthüllt

Das Entwicklungsstudio Rebel Wolves gewährte in einem Stream einen ersten Einblick in die Welt ihres neuen, von Bandai Namco Entertainment vertriebenen Action-RPGs The Blood of Dawnwalker.

Das Studio wurde unter anderem von The Witcher 3: Wild Hunt-Director Konrad Tomaszkiewicz mitgegründet und versetzt Spielende diesmal in ein alternatives 14. Jahrhundert, in dem die machthabenden Lords von einer Gruppe Vampiren verdrängt wurden. In dem narrativen Sandbox-Spiel schreiben Spieler:innen durch Entscheidungen ihre eigenen Geschichten. The Blood of Dawnwalker wird von Rebel Wolves mit der Unreal Engine 5 entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht. Es erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Europa, 14. Jahrhundert: Konflikte und die Pest peinigen das Land. Die dezimierte Bevölkerung kämpft ums Überleben. In Vale Sangora, irgendwo in den Bergen der Karpaten, kommen die Vampire aus ihren Verstecken und ergreifen die Chance, die Machthabenden zu stürzen und sich ihre Freiheit zurückzuholen. Legenden werden zur Realität und die Geschichte wird niemals wieder so sein, wie zuvor.

The Blood of Dawnwalker beschreibt das erste Kapitel der Dark-Fantasy-Saga von Rebel Wolves. Spielende schlüpfen in die Rolle von Coen, einem jungen Mann, der in einen Dawnwalker verwandelt wird. Er ist nun weder Mensch noch vollständig Vampir. Es bleiben 30 Tage und Nächte, um seine Familie zu retten, oder Rache an demjenigen zu nehmen, der Schuld an seinem Zustand ist.

„Inspiriert von klassischen RPGs, wollten wir ein Gefühl der Dringlichkeit in ein Open-World-Spiel einbauen. Es gibt verschiedene Ansätze Coens Familie zu retten, mit keiner klaren Trennung zwischen Haupt- und Nebenquests. Die Spielenden können selbst entscheiden, wie sie ihre Zeit im Spiel nutzen wollen“, erklärt Konrad Tomaszkiewicz, Game Director und Mitgründer von Rebel Wolves. „Zeit ist eine Ressource und mit dem Voranschreiten des Spiels öffnen oder schließen sich mögliche Wege. Es ist nicht möglich, vor Ablauf der 30 Tage alle Geschichten und Geheimnisse zu entdecken, was jeden Spieldurchlauf einzigartig macht. Wir nennen dies den narrativen Sandkasten”, so Tomaszkiewicz.

Die Entscheidungsfreiheiten im Gameplay werden von Coens Dasein als Dawnwalker widergespiegelt. Je nach Tageszeit stehen den Spielenden verschiedene Fähigkeiten und Geschichten zur Verfügung. Es muss entschieden werden: Kämpfen sie, um die Menschheit zu retten oder geben sie sich ganz ihren dunklen Kräften hin?

Das Opening von The Blood of Dawnwalker zeigt Coen, seine Schwester Lunka und die Gruppe von Vampiren, angeführt von Lord Brencis, zwei Jahre vor den Geschehnissen des Spiels.

In den kommenden Monaten plant Rebel Wolves weitere Updates zum Projekt, inklusive eines tieferen Einblicks ins Gameplay diesen Sommer.