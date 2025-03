The Phantom im Test

Prügelspiel

The Phantom ist ein klassisches Beat em up (Prügelspiel). Ihr steuert euren Helden von links nach rechts durch die einzelnen Abschnitte und prügelt eure Gegner mit euren Fäusten und Füssen. Gegner die k.o. gehen liegen kurz am Boden und lösen sich danach auf. Ihr könnt auch die Umgebung immer wieder einmal zur Unterstützung heranziehen, beispielsweise führt ein Schlag auf einen herumstehenden Benzinkanister dazu, dass dieser zu Rauchen beginnt und kurz darauf explodiert. Manchmal seht ihr gespannte Seile, die Deckenlampen festhalten – löst das Seil, und des Objekt an der Decke fällt herab und erschlägt hoffentlich den einen oder anderen Gegner. Sammelt herumliegende Dinge wie Holzprügel auf, um damit Gegner zu bekämpfen. Aufgenommene Gegenstände können auch geworfen werden. Mit einem Pfiff ruft ihr euer Haustier, den Wolf, der dann kurz beim Kämpfen hilft. Ihr könnt auch eure Pistole ziehen und damit auf Gegner schießen, die Munition ist aber auf 20 Schuss begrenzt (und wirklich mannstoppend sind die Kugeln auch nicht gerade). Herumstehende Kisten werden wie in jedem Computerspiel einfach zertrümmert, in ihnen findet ihr nützliche Dinge wie Geld, Munition oder Heilmittel. Oder ihr findet Antiquitäten, die ihr euch dann im Hauptmenü in eurem „Vault“ in Ruhe ansehen könnt.

Eure Gegner sind die Verbrecher vom „The Singh Brotherhood“. Sie haben euch in eurem Heim in Afrika überfallen und euren Sohn entführt. Also nehmt ihr die Verfolgung in Richtung Indien auf. Die Abwechslung an verschiedenen Gegnertypen ist nicht übermäßig groß, allerdings sind die einzelnen Level recht unterschiedlich gestaltet. Ihr müsst nicht durch alle 15 Level marschieren und immer die selben Gegner vermöbeln, sondern ihr werdet regelmäßig vor neue Herausforderungen gestellt. Ihr reitet mit eurem Pferd und schießt auf Gegner, fahrt mit einem Boot, ihr weicht herabfallenden Bomben aus, ihr müsst aufpassen, nicht von Motorrädern überfahren zu werden.

Ihr könnt zuschlagen, treten, springen, laufen und Dinge aufheben. Daneben habt ihr noch mehrere Spezialangriffe (einfache Kombos), die aber alle Stamina verbrauchen – was durch normale Angriffe wieder aufgeladen wird.