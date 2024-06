Homeworld 3 im Test

Das 1999 unter dem Sierra Label erscheinene Homeworld von Relic (den Machern von Company of Heroes) war ein richtungsweisendes Spiel. In einer Zeit, als die Echtzeitstrategiespiele gerade das angesagteste Genre waren, hat es die Action von den bisherigen 2D Karten wie in Command & Conquer, Age of Empires oder Warcraft 2 erstmals vollständig in eine spielbare 3D-Welt gebracht. Homeworld war nicht nur das erste richtige 3D Echtzeit-Strategie-Spiel, sondern auch davon abgesehen ein ganz hervorragendes Meisterwerk. Eine (für die damalige Zeit) tolle Grafik war gepaart mit einer spannenden Story und tollem Gameplay, und die Flucht des Mutterschiffes durch die Galaxie wurde zu einem großen Erfolg. Die Erweiterung Homeworld Cataclysm aus dem Jahr 2000, in der ihr das Minenschiff Kuun-Lan kommandiert habt, hat ein neues Kapitel in der Geschichte von Homeword gebracht. Die Fortsetzung Homeworld 2 ist 2003 herausgekommen und hat das Gameplay weiter verbessert und die Geschichte fortgeführt. Wer diese Kultklassiker heute spielen will, kann dies mit der Homeworld Remastered Collection aus dem Jahr 2015 tun, welche die ersten beiden Teile in einer überarbeiteten Fassung beinhaltet. Leider ist der Quellcode von Homeworld Cataclysm verloren gegangen und das Spiel daher nicht in der Homeworld Remastered Collection enthalten.

Wer nicht genug vom Homeworld Universum bekommen kann, dem kann ich auch Homeworld: Deserts of Kharak stark empfehlen. Das Spiel spielt allerdings nicht im Weltall, sondern erzählt die Vorgeschichte des ersten Teiles, als auf dem Wüstenplaneten Kharak uralte Technologien entdeckt werden, die dann später zum Bau des Mutterschiffes führen werden. Ich habe es erst vor ein paar Monaten erstmals durchgespielt und hatte meinen Spaß damit.