Der österreichischer Spielepreis geht an „Mycelia“

Die Österreichische Spiele-Akademie präsentierte im UniCredit-Center Am Kaiserwasser das Spiel-der-Spiele 2024 und sechs ausgezeichnete Spiele-Hits.

Nicht erst seit der Jahrtausendwende, als erstmals der Österreichische Spielepreis vergeben

wurde und auch nicht erst seit der Gründung des traditionellsten Spiele-Verlags Österreichs

(Piatnik) vor genau 200 Jahren ist Österreich ein Land voller Spiele-Begeisterter. Dass diese

Tradition ungebrochen ist, zeigte sich zuletzt vor wenigen Tagen bei der gelungenen Event-Mix-

Prämiere von E-Sport und Spielefest im Austria Center Vienna und wird sich bei den zahlreichen

Spielefesten in ganz Österreich kommenden Herbst spätestens wiederholen.

Das Spiel der Spiele ist das Spiel, das der Spielekommission am besten gefallen hat, es macht

Spaß und ist für nahezu alle Zielgruppen interessant.

Spiel der Spiele: Mycelia

Bei Mycelia (Verlag: Ravensburger) sehen wir uns mit der Aufgabe konfrontiert, magische Tautropfen zum Schrein des Lebens zu transportieren und thematisieren damit auf spielerische Weise den natürlichen, gleichsam faszinierenden Kreislauf der Natur.

Thomas Bareder: „Ein höchst gelungenes Familienspiel, das nicht nur mit gekonnter

Themenumsetzung und detailreichem Karten-Design begeistert, sondern auch einen einfachen

Einstieg in den Deckbuilding-Mechanismus ermöglicht, ohne dabei auf Genre-Kenner zu

vergessen: Planung, etwas Taktik und ein weinig Strategie sind hier durchaus von Vorteil –

Glückspilze werden sich nicht allein auf ihre Stärke verlassen können.“

Spiele-Hit Kinder und Spiele-Hit Familien: Gemüseanbau und Selfie-Wahn

Beim Spiele-Hit: Kinder „Garten-Gauner“ (Verlag: Ravensburger) schleichen wir Waschbären

uns Richtung Leckereien in der Mülltonne durch den Garten. Bloß nicht vom Gärtner erwischen

lassen, heißt es da – also rechtzeitig hinter einem Busch versteckt! Das in bzw. vor der

Schachtel gespielte 3D-Ensemble bringt eine Kombination der beiden Outdoor-Klassiker

„Verstecken“ und „Donnerwetter-Blitz“ auf den Tisch und verwandelt diese in ein stimmungsvolloriginelles

Lauf-, Such-, aber auch Bluff-Spiel für die ganze Familie.

Beim Spiele-Hit: Familien „Federflink“ (Verlag: PIATNIK) zeigt sich, dass der Selfie-Wahn auch

vor gefiedertem Getier nicht halt zu machen scheint. Doch nicht allein wollen sich die Vögel

ablichten, sondern gemeinsam mit anderen bunten Artgenossen, am Drahtseil sitzend und

Vorgaben-entsprechend. Nicht nur die gelungene 3D-Umsetzung des witzigen Themas mit

kleinen Telegraphenmasten, Schnüren, den Schachtelhälften und farbenfroh-detailreichen

Papier-Vöglein konnte die Jury begeistern, sondern auch der einladende Zugang, das

verständliche Konzept und das originelle Geschicklichkeitselement zu Spielende, das Spannung

bis zum Schluss verspricht.

Spiele Hit für Freunde und Spiele Hit für Experten: Quadratkrabben und die Alhambra

Der Spiele-Hit: Freunde präsentiert Spiele für Freundesrunden: In „Marsch der Krabben“ (Verlag:

HUCH) versuchen wir als eine der in der Evolution steckengebliebenen, nur seitwärts laufen

könnenden Quadratkrabben Freunde aus den Fängen der Taschenkrebse zu retten. Das

Problem dabei: Wir kommunizieren rein über unsere Spielzüge – Krabben reden ja auch nicht!

Vor allem Teamwork ist im taktischen Deduktionsspiel rund um die erstmals im Kurzfilm „La

Revolution des Crabes“ erzählte Krabben-Story gefragt, das mit einer großen Portion Humor,

künstlerischer, dem Comic „Marsch der Krabben“ nachempfundener Grafik und mit etlichen

Szenarien, die weitere Herausforderungen darstellen, aufwartet.

Der Spiele-Hit: Experten präsentiert Spiele mit komplexen Regeln: In dieser Kategorie gewann

das Entwicklungs-, Handels- und Bauspiel „Sabika“ (Verlag Strohmann Games / Ludonova).

Als Nasriden-Adelige wirken wir bei der Entstehung der Alhambra mit, errichten Türme, Gärten

und Paläste, richten Handelsrouten entlang des Mittelmeeres ein und fertigen Steintafeln mit

Gedichten an. Themen-konform künstlerisch und detailreich illustriert, gelingt es dabei dem mit

gleich drei ineinander verwobenen Aktions-Rondellen für den Worker-Placement-Mechanismus

aufwartenden Strategiespiel, übersichtlich, nachvollziehbar und interaktiv zu sein.

Wohldurchdachte Symbolik und eine gute Spielregel ermöglichen außerdem einen

verhältnismäßig leichten Einstieg in das auch atmosphärische und in allen Besetzungen

überzeugende Sabika.

Spiele Hit Karten und Spiele Hit Trend: Zocken und Knabbereien

Der Spiele-Hit Karten präsentiert Kartenspiele mit einfachem Zugang und moderater Spieldauer,

die Spielspaß für ein breites Publikum bieten. „Finito!“ (Verlag: Game Factory) lässt uns

abwechselnd Karten farblich passend ablegen – je mehr, umso besser. Doch wehe, ein

Mitspieler hat genau die gerade abgelegte Karte (nochmal) in der Hand – dann heißt’s „Finito“

und man muss den ganzen Kartenstapel und somit mehr oder minder viele Minuspunkte

nehmen. Das verblüffend einfache Konzept nimmt jeden mit und stellt ihn vor das Dilemma: Soll

ich noch eine drauflegen oder riskiere ich’s lieber nicht. Taktieren oder Zocken?

Der Spiele-Hit Trend zeichnet Spiele aus, die einem im Trend liegenden Genre angehören bzw.

die Themen behandeln, die uns aktuell bewegen. Die Haupttrends aus unserer Sicht dabei

waren die kompakt-kleinformatigen „Pocket-Games“, die auch den Spiele-Hit Trend stellen,

sowie „Neues von Altbekanntem“ bzw. Spiele zum Thema „Klimawandel und Nachhaltigkeit“.

„Chips“ (Verlag: HUCH), demonstriert auf eindrückliche Weise, dass kompakt verpacktes

Spielmaterial oder kleine Spielschachteln keineswegs weniger Spielspaß enthalten müssen:

Bunte (Karton) Chips werden nach und nach aus der authentischen Chips-Verpackung

(Rascheln inklusive) gezogen und dabei wird es spannend und spannender. Denn es gilt

einerseits möglichst zu erahnen, wie die Chips-Verteilung aussieht, andererseits auch so weit zu

zocken, dass man die meisten Punkte kassiert! Ein äußerst clever konzipiertes, leichtgängiges

und unterhaltsames Zockerspiel, das nicht nur dank origineller Verpackung knistert!

Mehr Information: www.spielepreis.at