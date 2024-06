BLUD im Test

Steuerung

Die Steuerung ist tatsächlich der größte Kritikpunkt an #BLUD. Die Kämpfe werden aufgrund der unlogischen Hitbox manchmal einfach zur Qual. Es ist oft viel zu schwer abzuschätzen wie nahe man an den Gegner ran muss oder wie weit seine Attacke reicht. Einmal bekommen wir eine gewischt, obwohl wir offensichtlich noch außerhalb seines Radius stehen, ein anderes Mal sollte unser Schlag schon treffen, tut es aber einfach nicht, weil wir zwar laut Bild schon quasi IN unserem Gegner stehen, die Hitbox aber anscheinend nicht erreicht wird. Auch eine Sprintfunktion wäre sehr gut gewesen.

Zum Ausweichen gibt es eine Rolle, die auch dazu dient, eine starke Attacke auszuführen, indem wir auf den Gegner zurollen und gleichzeitig schlagen. Leider klappt auch das nicht so oft wie es sollte. Oft haben wir schlichtweg den Platz gar nicht diese lange Rolle auszuführen ohne dabei direkt in den Gegner zu krachen. Hier hätte ein wenig Finetuning gut getan. Hat man sich aber erst mal an die Eigenheiten gewöhnt, kommt man auch gegen stärkere Gegner an ohne an seine Frustgrenze zu stoßen.