PICO 4 Ultra VR- und MR-Headset im Test

Virtuelle Spieletauglichkeit

Das PICO 4 Ultra Headset kann für eine Vielzahl an Möglichkeiten eingesetzt werden, sei es in der Produktion, Forschung oder Bildung, zum Videoschauen und vieles mehr, aber als passionierte Gamer interessiert uns natürlich hauptsächlich das Zocken in der virtuellen Realität. Speile für die Brille bekommt man im Pico-Store, der dem Meta-Store recht ähnlich ist, aber nicht dessen Auswahl bietet, besonders bei den Spielen. Durch viele Exklusivdeals von Meta mit div. Spieleherstellern fehlen leider so spannende Titel wie etwa Assassin’s Creed: Nexus VR, Beat Saber oder das aktuelle Batman: Arkham Shadow. Das ist schon ein herber Schlag in den Gamingmagen und so finden wir im Store vorerst nur Titel wie Arizona Sunshine 2 oder The Walking Dead, die sicher auch nicht schlecht sind, aber hier hat der Meta-Store eindeutig (noch) die Nase vorn.

Allerdings bleibt uns noch eine andere Möglichkeit um an coole Spiele wie etwa das beliebte Half-Life: Alyx doch spielen zu können, indem wir die Brille mittels der App PICO-Connect entweder über ein USB-C Kabel, oder per WiFi an unseren Gaming-PC anschließen. Die PICO unterstützt dabei sogar den WiFi 7 Standard. Mit einem einigermaßen gut ausgestattetem Gaming-PC lassen sich dann diesen Umweg und SteamVR auch zahlreiche Kracher aus der großen Steam-Bibliothek zocken. Das funktionierte bei unseren Tests eigentlich sehr gut und lässt sich evtl. durch die leistungsfähige Third-Party-Software Virtual Desktop, als Alternative zu PICO Connect noch weiter verbessern.

Was lässt sich mit Mixed Reality eigentlich so alles machen?

Die PICO 4 Ultra ermöglicht ja das Arbeiten mit mehreren Fenstern in einem Panorama-Arbeitsbereich. Zudem können Nutzer mit einem Klick in der Systemnavigationsleiste zwischen immersivem Modus und Passthrough-Modus wechseln.

Diese Funktionen werden durch die leistungsstarken MR-Kapazitäten des Geräts ermöglicht, die aus sieben visuellen Sensoren bestehen. Vier Umgebungs-Tracking-Kameras für die SLAM-Raumpositionierung, zwei Farbkameras und eine iToF-Tiefensensor-Kamera sorgen für präzise Umgebungswahrnehmung und Kartierung. Die beiden 32-Megapixel-Farbkameras erfassen hochauflösende Bilder, die nach der Verarbeitung in 8 Megapixeln und 20,6 PPD auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die PICO 4 Ultra optimiert Randverzerrungen und Überlagerungsprobleme und liefert ein hochauflösendes Bild mit minimaler Verzerrung, wobei das Bild bei schnellen Kameraschwenks dann doch verwischt.

Das MR-Feature konnten wir selbst ausprobieren, so lies sich z.B. bei einer Angry-Birds VR Spielesession das Spielelevel quasi zuerst im Raum platzieren um dann mit der virtuellen Schleuder seine Vögel abzufeuern. Trotzdem sieht man so beim Spielen auch noch den Raum um sich herum und verliert dadurch auch nicht die Orientierung.