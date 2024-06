Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord im Test

Das Labyrinth

Ihr beginnt das Spiel in einem kleinen Dorf, von wo ihr einige Gebäude betreten könnt. In der Taverne treffen sich die lokalen Helden scheinbar in so ziemlich jedem Rollenspiel zwecks Entspannung. Hier stellt ihr euch eine sechsköpfige Party zusammen, mit der ihr das Abenteuer beginnt. In die Taverne kommen immer wieder neue Gäste, die ihr im Laufe des Spieles rekrutieren könnt. Unerfahrene Helden sind gratis, wenn sie jedoch schon ein paar Levelaufstiege hinter sich haben, müsst ihr sie bezahlen, damit sie sich eurer Party anschließen. Im Tempel können verwundete Helden (gegen eine kleine Spende…) geheilt werden. Im lokalen Shop werden Waffen und Ausrüstungsgegenstände gekauft und verkauft, ebenso Flüche von Gegenständen entfernt oder unbekannte Dinge identifiziert. In der Trainingshalle könnt ihr eure Partymitglieder umbenennen, permanent löschen oder auch nur ihr Porträtbild ändern. Ebenso können sie hier ihre Klasse wechseln.

Die Charakterdetails sind für ein derart altes Spiel erstaunlich vielfältig – von sechs Charakterwerten (Stärke, Intelligenz, Vitalität, Glück, Flinkheit, Gläubigkeit), über Hitpoints, Mana und Erfahrungspunkte, einer Klasse (Kämpfer, Dieb, Priester, Bischof usw.) hat jede Figur auch ein Inventar oder kann möglicherweise ein paar Zaubersprüche. Auch die Gesinnung (gut/böse/neutral) könnt ihr hier sehen. Man erkennt dabei ganz klar den Dungeons & Dragons-Einfluss.

Abgesehen von den angeführten Gebäuden gibt es auf der Oberfläche aber nicht allzu viel zu tun. Das eigentliche Spiel beginnt dann im unterirdischen Labyrinth. In diesen Irrgarten ist der Zauberer Werdna geflüchtet, nachdem er das Amulett vom Overlord Trebnor gestohlen hat. Trebnor hat nun die Helden des Landes aufgerufen, ihm das Amulett zurück zu bringen. Deshalb seit ihr in dieses entlegene Dorf gekommen, immerhin hat Trebnor demjenigen eine fette Belohnung versprochen, der ihm das Amulett zurück bringt. Sonderlich komplex ist die Hintergrundgeschichte also nicht.