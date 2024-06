ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE ist jetzt erhältlich

Die Erweiterung ELDEN RING Shadow of the Erdtree von Bandai Namco Entertainment und FromSoftware, Inc. fügt ein neues Kapitel zu ELDEN RING, hinzu.

Ab sofort können Spielende sich auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC auf eine neue Reise voller Geheimnisse begeben. Die Erweiterung ist in verschiedenen Versionen erhältlich, inklusive der Collector’s Edition, Bundles mit dem Basisspiel sowie einzeln.

In ELDEN RING Shadow of the Erdtree betreten Spielende das Reich der Schatten und brechen in ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren auf. Während ihrer Reise treffen sie auf bedrohliche Bossgegner und können neue Zaubereien, Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen entdecken. Auf den Spuren von Miquella wartet die dunkle Seite der Geschichte von ELDEN RING darauf, entdeckt zu werden.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree ist ab heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam erhältlich.