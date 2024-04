No Rest for the Wicked im Test

Die Entwicklung von Computerspielen in Österreich hat eine lange Tradition, neben vergangenen Studios (wie zB Max Design) oder auch Unternehmensgruppen (beispielsweise JoWooD) oder bestehenden Firmen mit Österreich-Bezug wie THQ oder Plaion werkeln auch eine ganze Menge an kleineren Studios in unserem Land. Wirkliche Weltklasse-Spiele aus Österreich sind aber trotzdem relativ selten. Die Moon Studios GmbH aus dem siebenten Wiener Bezirk ist eines der Aushängeschilde unserer Spieleindustrie. Gegründet von Thomas Mahler, der zuvor bei Blizzard gearbeitet hat, ist hier Ori and the Blind Forest ebenso wie der Nachfolger Ori and the Will of the Wisps entstanden, zwei der besten Metroidvanias, die ihr für euer Geld kaufen könnt. Wobei „hier entstanden“ ist nur bedingt korrekt, weil ein großer Teil der Mitarbeiter der Moon Studios irgendwo auf der Welt sitzt. Thomas Mahler versucht, das Studio relativ klein (und damit finanzierbar) zu halten, dafür aber vor allem wirklich überdurchschnittlich gute Leute zu beschäftigen, die aber natürlich nicht alle vor Ort verfügbar sind. Ein Merkmal der beiden Ori-Spiele ist auch deren knackiger Schwierigkeitsgrad. Ich persönlich habe in Ori and the Blind Forest über eine Woche dafür benötigt, aus dem Ginso-Baum zu entkommen und war damals sehr nahe dran, nicht nur mein Gamepad zu zerschmettern und den Spieldesigner zu verfluchen, sondern auch das Spiel zu deinstallieren. Und genau dieser Schwierigkeitsgrad erwartet euch auch in No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked ist ein Souls-Like. Die Tags auf Steam, die es als Action-RPG bezeichnen sind korrekt, aber es ist vor allem auch ein Souls-Like. Das Spielprinzip und die Grafik mag zwar auf den ersten Blick wie beispielsweise das fantastische Hades aussehen, aber schlussendlich ist die Spielerfahrung eine komplett andere. Wer ein flottes Geschnetzel wie in Hades erwartet, wird hier nicht glücklich. Die Moon Studios wollen mit No Rest for the Wicked einen neuen Standard für isometrische Action-Rollenspiele setzen, und sind dabei auch ein paar neue Wege gegangen. Mal sehen, was sich seit Knight Lore (Ultimate, 1984), einem der Lieblingsspiele meiner Kindheit, so getan hat.