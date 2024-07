Sky Team ist Spiel des Jahres 2024 (Brettspiel)

Sky Team aus dem KOSMOS Verlag wurde zum Spiel des Jahres 2024 gewählt.

Das kooperative Spiel für Zwei von Autor Luc Rémond überzeugte die Jury „spielerisch, atmosphärisch und thematisch auf ganzer Linie.“ Die Wahl zum Spiel des Jahres gilt neben dem Kinderspiel des Jahres und dem Kennerspiel des Jahres als weltweit wichtigste Auszeichnung für Brettspiele. Damit wurde schon zum fünften Mal seit Bestehen des Preises ein KOSMOS Spiel als Spiel des Jahres ausgezeichnet.

In Sky Team schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines Piloten-Duos und stellen sich 20 vielfältigen Flughafenmissionen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das Ziel ist es, den Jet auf verschiedenen Flughäfen weltweit sicher zu landen. Dafür gilt es, die Würfel geschickt den richtigen Feldern im Cockpit zuzuordnen, um das Flugzeug auszubalancieren, die Geschwindigkeit zu kontrollieren, die Landeklappen und das Fahrwerk auszufahren und den Tower zu kontaktieren. All diese Aufgaben müssen als Duo bewältigt werden. Dabei hat jeder Flughafen ganz eigene Landebedingungen – von Montreal bis Tokio. Mit seinem originellen Thema und dem außergewöhnlichen Spielprinzip liefert Sky Team ein immersives Erlebnis für genau zwei Personen ab 12 Jahren – und das in 20 Minuten pro Mission.



Die Begründung der Jury zur Auszeichnung von Sky Team zum Spiel des Jahres: „Sky Team überzeugt spielerisch, atmosphärisch und thematisch auf ganzer Linie. Die kurzen Partien sind im Erfolgsfall hoch belohnend und kitzeln bei einer missglückten Landung, es sofort erneut zu versuchen. Mit jedem neuen Versuch pendeln sich beide Rollen besser aufeinander ein, lernen gemeinsam, wie die Kommunikation ohne Worte gelingt und meistern so auch die schwierigeren Module.“

Das Spiel des Jahres 2024 wurde am Abend des 21. Juli 2024 in Berlin gekürt.

Weitere Informationen zur Auszeichnung sowie der Long- und Shortlist der Jury Spiel des Jahres finden Sie unter https://www.spiel-des-jahres.de/.



Sky Team

Ab 12 Jahren, für 2 Personen

Spieldauer: ca. 20 Minuten

Preis: ca. 29,99 Euro

Über den Autor

Luc Rémond wurde 1978 geboren und lebt in Frankreich. Nach zehn Jahren als Ingenieur in der Pharma- und Textilindustrie blieb er zunächst als Vater von sechs Kindern zu Hause, um schließlich Spieleautor zu werden. Als Spieler liebt er vor allem 2-Personen-Spiele, während er sich als Autor mit allerlei verschiedenen Arten von Spielkonzepten befasst. Ob für Kinder oder Erwachsene, ob einfach oder komplex – er legt besonderen Wert darauf, Emotionen am Spieltisch zu erzeugen.