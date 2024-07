Wild West Dynasty: Version 1.0 erscheint am 22. August 2024

Das Entwicklungsteam Moon Punch Studio und Publisher Toplitz Productions kündigen an, dass sich die Early-Access-Phase für Wild West Dynasty offiziell dem Ende nähert.

Am 22. August 2024 werden sich die Tore in ein fiktives amerikanisches Grenzgebiet am Anfang des 19. Jahrhunderts öffnen und zu einem Kampf ums Überleben in einer offenen Welt einladen, in der man nicht nur für sich eine Zukunft aufbaut, sondern auch für andere Siedler, die sich einem anschließen.

Nach einer langen, beschwerlichen Reise durch den Early Access sowie dank der unschätzbaren Hilfe durch die Community und ihr Feedback ist Wild West Dynasty an den Punkt gekommen, sich mit seiner einzigartigen Mischung aus Spielmechaniken niederlassen zu können.

“Dies ist ein großer Schritt für Wild West Dynasty. Dank der Hilfe der Community waren wir in der Lage, die Vision der Entwickler mit den Spielerbedürfnissen in Einklang zu bringen. Dies ist ein gemeinschaftliches Projekt, das zeigt, was man erreichen kann, wenn man mit der Community zusammenarbeitet und ihr wirklich zuhört”, so Szymon Żebiałowicz, Development Lead und CEO von Moon Punch Studio.

Seit der ursprünglichen Veröffentlichung im Early Access wurde buchstäblich kein Stein auf dem anderen gelassen, um das Spiel auf allen Ebenen zu verbessern. Angefangen von der Grafik und Performance bis hin zu Spielinhalten, Mechaniken und Benutzerführung. Mit zahlreichen neuen Elementen, einer frischen Geschichte sowie zahlreichen Management-Optionen, um sowohl die Arbeiter als auch die Rohstoffe deiner Siedlungen zu verwalten, bietet Wild West Dynasty mit der Version 1.0 eine vollkommen neue Spielerfahrung.

Features