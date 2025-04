Commandos: Origins im Test

Real-Time?

Ihr steuert eure Kommandosoldaten einzeln, während das Geschehen in Echtzeit abläuft. So wirklich viel läuft natürlich im Regelfall nicht ab – Gegner stehen entweder an festen Punkten oder patrouillieren auf vorgegebenen Routen. Oft bewegen sie auch ihren Kopf (und verändern damit ihren Sichtbereich) – ein grüner Sichtkegel zeigt euch an, was sich gerade in ihrem Sichtfeld befindet. Erst wenn Gegner etwas Ungewöhnliches bemerken, reagieren sie darauf und unterbrechen ihre Routine, um beispielsweise der Quelle von Geräuschen nachzugehen oder beim Entdecken von euren Soldaten oder toten Kameraden Alarm zu schlagen. Ihr könnt die Echtzeit auch jederzeit anhalten, um euren Soldaten mehrere Befehle zu geben, die diese dann hintereinander ausführen. Oder ihr gebt während der Pause mehreren eurer Soldaten Befehle, die diese danach gleichzeitig ausführen. Eure Soldaten können gehen, kriechen, laufen, ihre Waffen verwenden und natürlich haben auch alle ihre Spezialfähigkeiten, die sie einsetzen können. Oder sie werfen eine Handgranate und töten damit (hoffentlich) gleich eine ganze Menge an knapp zusammen stehenden Gegnern.

Eure Aufgabe besteht darin, diverse Missionsziele zu erfüllen, beispielsweise etwas zu sprengen, bestimmte Personen zu liquidieren oder einen Gefangenen zu befreien. Nach Erfüllung des Missionszieles müsst ihr das Operationsgebiet auch wieder verlassen. Insgesamt gibt es 14 Missionen, die an den unterschiedlichsten Orten auf der Welt (von der Wüste Nordafrikas, direkt in Deutschland oder auf einer Geheimstation in der Arktis) spielen und von denen euch jede einzelne stundenlang beschäftigen kann, wenn ihr die Gebiete gewissenhaft untersucht und nicht nur den schnellsten Weg rein und wieder raus sucht. Aber selbst der schnellste Weg dauert seine Zeit.

Ihr könnt während der Missionen immer wieder Sammelgegenstände finden. Speichern ist jederzeit möglich – und schwer empfohlen. Die Taste F5 ist für Quicksave – und somit eine der wichtigsten Tasten im Spiel. Stirbt eine eurer Figuren, ist das Spiel nämlich zu Ende und es geht zurück zum letzten Speicherstand… wenn ihr gespeichert habt. Ihr könnt zwischen drei Schwierigkeitsgraden wählen – in der einfachsten Einstellung sind die Gegner ein wenig langsam und entdecken euch nicht sofort, wenn nur eure Zehenspitze für eine Sekunde in ihr Blickfeld rutscht.