Creator’s Voice: Neue Interview-Reihe liefert einen Blick hinter die Kulissen

Spielestudios aus aller Welt bieten einen Einblick in ihre Spiele für Nintendo Switch 2

In der neuen Interview-Reihe Creator’s Voice können Fans einen Blick hinter die Kulissen der Videospielentwicklung werfen und mehr darüber erfahren, wie Nintendos Partner Spielerlebnisse schaffen, die die Fähigkeiten von Nintendo Switch 2 bestmöglich nutzen. Dazu werden in dem wiederkehrenden Format Interviews mit Publishing- und Entwicklungsteams aus der ganzen Welt geführt, in denen sie Einblicke in den Entstehungsprozess ihrer Spiele für Nintendo Switch 2 geben.

Gestartet ist die Reihe mit dem Artikel Creator’s Voice: The Duskbloods. In dem Interview mit Hidetaka Miyazaki spricht der Direktor von FromSoftware über die Vorbereitungen des Studios, das kürzlich angekündigte Spiel The Duskbloods 2026 für Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen.

Nach dem Artikel zu The Duskbloods präsentiert Creator’s Voice nun ein Video zu Hades II, das sein Debüt auf Nintendo Switch 2 geben wird. In dieser fesselnden Fortsetzung des preisgekrönten Rogue-like-Dungeon-Crawlers von Supergiant Games müssen sich die Spieler:innen jenseits der Unterwelt durchkämpfen, um den Titanen der Zeit zu bezwingen. Sie lernen die Prinzessin der Toten kennen, während sie eine mythische Welt erkunden und eine Geschichte erleben, die auf jeden ihrer Rückschläge und Erfolge reagiert. Der erste Teil der Creator’s Voice-Videoreihe mit Amir Rao, Greg Kasavin und Darren Korb von Supergiant Games ist ab jetzt hier verfügbar.

Bis zum 20. Mai 2025 wird jeden Dienstag um 15:00 Uhr ein neues Video in der Creator’s Voice-Reihe veröffentlicht. Diese werden auf dem YouTube-Kanal von Nintendo erscheinen und sind ebenfalls auf der Nintendo-Website verfügbar.