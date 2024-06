Evercade Alpha – mit Evercade kompatible Bartop-Arcademaschine

Blaze Entertainment freut sich, die neueste Evercade-Hardware vorzustellen, Evercade Alpha – die erste Bartop-Arcademaschine kompatibel mit Evercade-Modulen.

Evercade Alpha erlaubt es Ihnen, das Spiel zu wechseln. Verfügbar in zwei offiziell lizenzierten Designs unseres Partners, dem legendären Arcade-Publisher Capcom, ist Evercade Alpha eine Evolution des Bartop-Arcade-Markts.

Evercade Alpha kommt in zwei Varianten, Evercade Alpha Street Fighter™ Bartop Arcade und Evercade Alpha Mega Man™ Bartop Arcade. Jede vorgefertigte Einheit bietet 6 einzigartige, eingebaute Arcade-Spiele, darunter Fan-Favoriten und weniger bekannte Spiele, die selten in diesem Formfaktor veröffentlicht wurden. Die Spiele und Arcade-Designs sind offiziell lizenziert. Die volle Liste der Spiele finden Sie unten.

Zusätzlich zu den eingebauten Spielen, und einzigartig im Markt für vorgebaute Arcades, ist Evercade Alpha voll mit dem Evercade-Ökosystem kompatibel und bietet duale Modulslots im Gerät. Sie können mit dem Arcade jedes Evercade-Modul spielen. Dies gibt Ihnen eine Auswahl von mehr als 50 Modulen und mehr als 500 Arcade-, Konsolen-, Heimcomputer- und Indie-Spielen, die Sie auf der Evercade Alpha spielen und in physischer Form besitzen können – keine Downloads, kein Online-Shop, keine Modifizierungen und keine aufwändige Einrichtung. Es muss lediglich ein Modul eingesteckt werden und der Spaß beginnt.

Jede Evercade Alpha kommt mit wettkampfgeeigneter Arcade-Steuerung für einen Spieler und zwei USB-Anschlüssen an der Vorderseite für lokale Mehrspieler-Spiele mit bis zu zwei Spielern. Sie können beliebige Controller von Evercade VS oder VS-R oder eine Vielzahl von Drittanbieter-Controllern und Arcade-Sticks mit der Evercade Alpha verwenden.

Die Evercade Alpha verfügt über hochwertigere Komponenten als viele Alternativen unter den Bartop-Arcades, mit einem hochauflösenden 8-Zoll-IPS-Bildschirm und USB-C-Stromversorgung (Kabel und Stecker enthalten), Stereo-Lautsprechern und einem Kopfhöreranschluss an der Vorderseite der Einheit. Sie ist vorgebaut in der Packung enthalten, weshalb kein Zusammenbau nötig ist und das eingebaute WLAN ermöglicht System-Updates. Die Einheit ist 410 mm hoch und eignet sich so auch für kleinere Haushalte oder Spielzimmer.

Zusätzlich zu den eingebauten Spielen hat die Evercade Alpha ein austauschbares beleuchtetes Schriftdisplay. Dies bedeutet, dass Sie die Schrift oben auf der Einheit wechseln und an das jeweilige Spiel anpassen können und das ganz einfach ohne Werkzeuge. Zusätzlich zum vorinstallierten Schriftzug kommt jede Evercade Alpha mit zwei zusätzlichen Schriftzügen und weitere sind zum Kauf erhältlich.

Preis

Über den Vorbestellungszeitraum hinweg ist jede Evercade Alpha zum Einführungspreis erhältlich. Der Vorbestellerpreis von €229,99 ist nur für Leute verfügbar, die ihre Evercade Alpha zwischen dem 04. Juni und der Veröffentlichung im November 2024 vorbestellen.

Der normale Preis der Evercade Alpha ist €249,99 nach Ablauf der Vorbestellungsphase.

Deluxe Edition

Exklusiv auf Funstock verfügbar, kommt die Deluxe Edition der Evercade Alpha-Bartop-Arcademaschine mit noch mehr Upgrades und Zubehör. Jede Evercade Alpha Deluxe Edition bietet Sanwa-Arcade-Stick-Steuerung eingebaut in die Einheit und einen exklusiven USB-Controller im Stil von Evercade Alpha.

Dazu kommen alle verfügbaren Schriften für die Variante des Bartop-Arcades, also drei Schriften mehr als die Standard-Edition, ein Authentizitätszertifikat und ein exklusives Poster! Die UPE der Deluxe Editionen ist jeweils £249,99 | €289,99. Um schnellste Lieferzeiten zu ermöglichen, werden Bestellungen der Deluxe Edition Evercade Alpha in den USA oder Kanada direkt aus den USA zugestellt. Bestellungen aus der EU und dem UK/Rest der Welt werden lokal aus Funstocks Lagerhäusern in der EU und dem UK verschickt.

Spieleliste

EVERCADE ALPHA STREET FIGHTER™ BARTOP ARCADE

STREET FIGHTER™ II’ CHAMPION EDITION

SUPER STREET FIGHTER™ II TURBO

SUPER PUZZLE FIGHTER™ II TURBO

STREET FIGHTER™ ALPHA – WARRIORS’ DREAMS –

STREET FIGHTER™ ALPHA 2

STREET FIGHTER™ ALPHA 3

EVERCADE ALPHA MEGAMAN™ BARTOP ARCADE

MEGA MAN™ – THE POWER BATTLE –

MEGA MAN™ 2 – THE POWER FIGHTERS –

CARRIER AIR WING™

FINAL FIGHT™

KNIGHTS OF THE ROUND™

STRIDER™

FEATURELISTE

Standardversionen der Evercade Alpha

Vorgebaute Bartop-Arcadeeinheit im offiziell lizenzierten Capcom Street Fighter ™ oder Mega Man Design ™

oder Mega Man Design Eingebauter Dual Evercade Modulslot

Kompatibel mit allen Evercade Modulen (500+)

6 eingebaute Spiele pro Arcade (siehe untenstehende Liste)

Wettkampfgeeignete Arcade-Steuerung

2 USB-Controlleranschlüsse für lokale Mehrspieler-Spiele mit 2 Personen (Controller werden separat verkauft)

Kompatibel mit Evercade und USB-Controllern von Drittanbietern.

Hochauflösender 8-Zoll-IPS-Bildschirm (4:3)

Bring das Schriftdisplay mit austauschbaren Schriften zum Leuchten (3 enthalten)

Street Fighter Bartop Arcade Schriften: Street Fighter II’ Champion Edition, Street Fighter Alpha Warriors’ Dream, Street Fighter Alpha 2

Mega Man Bartop Arcade Schriften: Mega Man – The Power Battle, Final Fight, Strider

USB-C-Kabel und -Stecker inkludiert

Eingebautes WLAN für Updates und Features

Stereo-Lautsprecher

Kopfhörer-Buchse

Vorgebaute Bartop Arcadeeinheit

H-410mm X B-244mm X T-316mm

Deluxe Editions Extras für die Evercade Alpha

SANWA Arcade-Steuerung

Evercade Alpha USB-Controller

6 austauschbare Schriften (eine vorinstalliert)

Street Fighter Bartop Arcade Schriften: Street Fighter II’ Champion Edition, Super Street Fighter II Turbo, Super Puzzle Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha Warriors’ Dream, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3

Mega Man Bartop Arcade Schriften: Mega Man – The Power Battle, Mega Man – The Power Fighters, Carrier Air Wing, Final Fight, Knights of the Round, Strider

Authentizitätszertifikat

Exklusives Evercade Alpha Poster

„Bei Blaze war es immer unsere Vision für Evercade, ein gedeihendes Ökosystem zu entwickeln, das vielfältige Möglichkeiten bietet, unsere Module zu genießen. Wir freuen uns, unseren Kunden Alpha Arcades vorzustellen und unseren Fans das ultimative Evercade Arcadeerlebnis zu bieten. Diese fortlaufende Kollaboration mit Capcom erweitert die Evercade um eine unglaubliche Auswahl an Arcade-Klassikern. Wir sind uns sicher, dass die Fans Titel wie Mega Man Power Battle und die Street Fighter Alpha Series lieben werden. Danach können sie hunderte anderer Spiele aus unserer Evercade-Bibliothek spielen, indem sie einfach ein Modul einlegen. Es ist eine spannende Zeit für Evercade und wir können es gar nicht abwarten, dass Gamer die Evercade Alpha erleben.“ – Andrew Byatt, CEO – Blaze Entertainment Ltd.

Evercade wurde 2020 als Handheld-Gerät mit zehn Spielmodulen klassischer Konsolenlizenzen veröffentlicht. Seither wurde das System um zwei weitere Hardwaregeräte erweitert (unten aufgelistet) und verfügt über 50 physische Modulsammlungen und über 500 Spiele im gesamten Ökosystem.

Mit Evercade-Geräten können Spiele per Emulation über besagte Module gespielt werden. Mit diesen physischen Veröffentlichungen lassen sich die enthaltenen Spiele spielen. Sie kommen in einer Verpackung mit einer spezifischen von Blaze geschriebenen Anleitung in Farbe, mit der Steuerung, Tipps und Tricks und interessanten Fakten über die Titel und Entwickler.

Evercade emuliert eine Vielzahl von Systemen (inklusive 8-, 16-, 32- und 64-bit-Konsolen, Handheld-Konsolen, THEC64, Amiga Heimcomputern und Arcadespielen) sowie systemeigene Spiele, und es stehen moderne Retrospiele von Indieentwicklern im Fokus, mit Unterstützung für fünf Jahrzehnte des Gamings.

Evercade-Module haben drei verschiedene Farbschemata zur Darstellung des Inhalts. Rote Schachteln enthalten Heimkonsolen-Sammlungen von mehreren Systemen, aus fünf Jahrzehnten an Gaming-Geschichte. Lila steht für Arcade-Spielesammlungen und blau für Heimcomputer-Sammlungen.

Die Evercade EXP-R ist das neuste Handheld-Spielsystem von Evercade. Diese Konsole wird im Juli 2024 veröffentlicht und ermöglicht es Ihnen, unterwegs mit Ihren Modulen zu spielen. Sie umfasst einen TATE-Modus, mit dem vertikal ausgerichtete Arcade-Spiele mit ihrer optimalen Bildschirmauflösung gespielt werden können, und kommt im Paket mit der Tomb Raider Collection 1. Dieses Produkt ersetzt die zurzeit reduzierte Evercade EXP.

Die Evercade VS-R Heimkonsole ist die beste Möglichkeit, Evercade-Module auf Ihrem Fernseher zu spielen. Die Konsole wird ebenfalls im Juli 2024 veröffentlicht und umfasst einen dualen Modulslot. Sie unterstützt bis zu vier USB-Controller für lokale Mehrspieler-Spiele. Die Konsole kommt außerdem mit dem Modul für die Tomb Raider Collection 1. Dieses Produkt ersetzt die zurzeit reduzierte Evercade VS.

2023 hat Blaze Entertainment seine neue Marke HyperMegaTech! veröffentlicht, um weitere Retrospiele für den breiteren Markt zu bieten. Die ersten zwei Produkte, die Super Pockets, sind auch mit Evercade-Modulen kompatibel.