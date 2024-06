A1 Austrian eSports Festival: 2-tägig und größer denn je

Das A1 Austrian eSports Festival geht am 15. und 16. Juni 2024 im Austria Center Vienna in die dritte Runde – und das größer denn je.

Auf über 20.000 m² gibt es vor Ort Community Turniere, Cosplay-Artists, die neuesten Games zum Anspielen, sowie die besten E-Sportler:innen. Das Bühnenprogramm verspricht ebenfalls einen bunten Mix aus Spaß, Gaming-Action und top E-Sports und soll bis zu 20.000 Besucher:innen begeistern.

Gaming Paradies für Groß & Klein

Auch dieses Jahr verwandelt A1 das Austria Center wieder in ein Gamer-Paradies. So haben die Besucher:innen die Chance die neuesten Games von Publishern wie RIOT Games oder Nintendo vor Ort auszuprobieren und anzuspielen. In der Indie-Area zeigen heimische Spiele-Entwickler:innen ihre Skills und in der Job Zone können sich Interessierte über Jobs in der Technik-Branche informieren. Von Arcade, über Retro-Games, Mobile Games und Indie-Games ist bei über 80 Ausstellern für Gaming-Fans aller Generationen etwas dabei.

E-Sports hautnah erleben: Liga-Finale & Community Turniere

Beim größten E-Sports Event Österreichs warten auf alle Fans die Endspiele der A1 eSports League Austria in League of Legends, VALORANT und Teamfight Tactics. Dabei kämpfen die besten E-Sportler:innen aus dem deutschsprachigen Raum um über 20.000 Euro Preisgeld. Zusätzlich können Gamer ihr Können bei Community Turnieren in Brawl Stars, Super Smash Bros. Ultimate, Rocket League und League of Legends unter Beweis stellen. Für Stimmung sorgt erneut DJ TYO, der am Samstag vor dem Hauptabendprogramm dem Publikum mit Hits einheizt.

Vielfalt & Kreativität bei Cosplay-Village, Artist-Alley & Workshops

Alle Kreativen sind bei der Cosplay-Village und in der Artist-Alley beim Festival genau richtig. In der Cosplay-Village stellen Cosplay-Maker ihre neuesten Cosplays vor und geben Besucher:innen Insights in den boomenden Trendbereich. In der Artist-Alley präsentieren Künstler:innen ihre Fertigkeiten und bei Workshops wie „Cosplay Crafting 101“ oder „Miniature Malworkshop“ können Besucher:innen selbst kreativ arbeiten. Darüber hinaus kann in der Merch Zone auch heuer wieder bei österreichischen Händlern nach Herzenslust geshoppt werden.

Noch mehr Brettspiele dank Spielefest Wien

Da die Gaming Welten on- & offline immer weiter verschmelzen findet dieses Jahr das A1 Austrian eSports Festival gemeinsam mit dem renommierten Spielefest Wien statt. Die gemeinsamen Bereiche Tabletop & Card Games werden somit noch größer und Brettspiel-Enthusiat:innen können vor Ort die neuesten Spiele mit Freunden und Familie ausprobieren. Hier warten ebenfalls zahlreiche Turniere, unter anderem in Magic: The Gathering, One Piece Card Game und Warhammer, auf die Besucher:innen. Tickets des A1 Austrian eSports Festivals sind auch uneingeschränkt für alle Bereich des Spielefests gültig.

Ein Gaming-Wochenende für Freunde & Familien

Tickets sowie weitere Infos zur Veranstaltung und zum Programm gibt es unter esportsfestival.at. Ein reguläres Tages-Ticket kostet 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Tageskassa. Für Schüler:innen, Student:innen, Lehrlinge und Wochenend-Tickets gibt es Ermäßigungen. Für Verpflegung sorgen zudem 15 Food Trucks im Rahmen des Food Festivals auf dem Vorplatz, die unterschiedlichste Köstlichkeiten aus der ganzen Welt zu fairen Preisen anbieten.

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, werden die A1 eSports Finalspiele am Samstag ab 12:00 Uhr und am Sonntag ab 10:30 Uhr auf Twitch.tv/A1eSports live übertragen.