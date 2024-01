For One – Schwarze Rosen im Test

Möglichst viele schwarze Rosen sollst du legen

Die „Schwarzen Rosen“ sind also im Prinzip eine Legespiel, bei dem je nach dem Kapitel vorgesehenen Spielplänen eine Blumenwiese gelegt werden soll. Insgesamt ist das Spiel in 4 Kapitel mit insgesamt 20 Level aufgeteilt. Begonnen wird in Kapitel 1 mit einfachen Blumen und Rosen, allerdings noch ohne „Schwarze Rosen„. Man mischt zu Beginn die geforderte Anzahl an Blumenplättchen verdeckt, zieht eines nach dem anderen und legt es am Spielfeld aus. Dabei gilt es die Plättchen so anzulegen, damit am Ende möglichst viele 3-er Linien von einer Blumensorte waagerecht oder senkrecht gezählt werden können.

Einfache Blumen zählen dann pro Linie einen Punkt, Rosen sogar zwei. Das Endergebnis kann im Challenge-Heft eingetragen werden. Das Spiel endet, wenn du ein Plättchen aufdeckst, und es aber nicht mehr auf dem Spielplan ablegen kannst. Das ist zu Beginn auch recht simpel vom Spielprinzip her, steigert sich dann aber von Level zu Level.