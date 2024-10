A Quiet Place: The Road Ahead im Test

Die Überlebensregeln

Nach dem Prolog startet das Spiel auch echt schnell. Wir lernen innerhalb kürzester Zeit, wie wir uns verhalten müssen und welche Gegenstände uns zur Verfügung stehen.

Taschenlampe, Asthmaspray (ja, wir haben Asthma, als wäre es nicht so schon schlimm genug) und das sogenannte Phonometer, ein von Alex umgebauter Handheld-Recorder, der uns anzeigt wie laut wir gerade sind, das ist unsere Ausrüstung.

All diese Dinge haben nur einen Zweck, uns so leise wie möglich durch die Spielwelt zu bringen, und das ist nicht so leicht wie es klingt.

Bei jedem Schritt müssen wir auf unsere Umgebung achten, um nicht an Gegenstände anzustoßen oder auf Glasscherben oder Ähnliches zu treten. Dazu müssen wir uns auch noch sehr langsam bewegen, denn unsere Schritte sind selbst bei leisem Untergrund zu hören, sobald wir zu schnell gehen. Türen öffnet ihr am besten in Zeitlupe und Schubladen und Kästen ebenfalls. Neigt die Sticks am Gamepad also nicht zu stark und lasst euch Zeit, nur so könnt ihr überleben.

Sollte euch doch mal eines der Monster hören, kauert ihr euch am besten in eine Ecke, etwas weiter weg von der ursprünglichen Lärmquelle. Sollte Alex dabei etwas Panik bekommen, müsst ihr auf ihre Atmung achten. Wird die zu unruhig, müsst ihr den Inhalator verwenden. Habt ihr keinen, droht Alex, einen Asthmaanfall zu bekommen? Den könnt ihr zwar noch verhindern, aber nur, wenn ihr bei einem Quicktime-Event das richtige Timing habt.

Sobald die Kreatur weg ist, solltet ihr das Weite suchen. Manchmal kommt ihr nicht um die Konfrontation mit einem Monster rum. Dann müsst ihr euch ein wenig den Laufweg ansehen und hoffen, dass ihr kein Geräusch während der Schleichpassage macht. Was für ein Nervenkitzel!