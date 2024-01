Granblue Fantasy Versus: Rising im Test

Das Granblue-Universum

Leider ändert sich das auch mit Granblue Fantasy Versus: Rising nicht so richtig, zumindest wenn es um die Handlung geht. Der Story-Modus des Spiels ist in drei Kapitel aufgeteilt. Kapitel Nr. 1 war bereits im Vorgänger mit dabei, und die restlichen Akte dienen quasi der Fortführung der Geschichte. Der Protagonist „Gran“, vom Beruf her Himmelsfahrer (also ein Abenteurer, der zu den verschiedenen Himmelsinseln aufbricht), reist mit seiner Crew auf deren eigenem Luftschiff, quer durch die Himmelswelt und trifft dabei immer wieder auf bösartige Gegenspieler und geheime Verschwörungen, welche die ganze Welt bedrohen.

Gut, das Setting ist jetzt nicht sonderlich neu, und gerade das „der Abenteurer und seine Freunde gegen die Mächte des Bösen“ kennt wohl jeder von uns. Doch der erste Akt hat mir (wieder) wirklich gut gefallen: Die Figuren, deren Hintergründe man in einem Journal nachlesen kann, sind interessant geschrieben, die Handlung hatte ein gutes Tempo und weckte meine Neugierde. Aber ausgerechnet gerade die zwei neuen Kapitel verlieren sehr schnell an dieser Faszination, so bestehen sie meist aus Dialogen zwischen den Figuren und dem ein oder anderem sporadischen Kampf, wobei deren Anzahl doch etwas kurz ausfällt. Auch war die Handlung spätestens in Kapitel 3 so vorhersehbar, dass es doch etwas ermüdend war, die kurze Story zu beenden. Das ist insofern bitter, da das erste Kapitel gefühlt doppelt so lang ist, wie die anderen zwei miteinander, und die doch eigentlich einer der Gründe für einen Re-Release waren. Immerhin kannte man Akt 1 bereits vom Vorgänger. Da hätte meiner Meinung nach deutlich mehr kommen müssen, um einen neuen Teil zu rechtfertigen.