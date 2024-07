Gestalt: Steam & Cinder im Test

Exploring Canaan

In Gestalt: Steam & Cinder übernehmen wir die Rolle von Aletheia, einer als Söldner arbeitenden jungen Frau, die sich in der Steampunk-Stadt Canaan auf die Suche nach Simon, einem vermissten jungen Mann, in die Tiefen der Stadt begibt. Nachdem sie ihn recht bald auch gefunden hat, bringt sie ihn aber nicht wieder zur sicheren Oberfläche zurück, sondern lässt sich von ihm überreden, zusammen mit ihm weiter in die Tiefen der unterirdischen Labyrinthe unter der Stadt hinabzusteigen, um ein angeblich unendlich mächtiges Relikt zu finden.

Der Weg nach unten ist natürlich nicht so einfach. Überall laufen Roboter herum, und die meisten davon funktionieren offensichtlich nicht mehr bestimmungsgemäß und attackieren uns bei Sichtkontakt sofort. Auch die Umgebung ist nicht unbedingt einladend – verschlossene Türen, sich bewegende Plattformen, versperrte Zugänge. Wir kämpfen uns also in bewährter Metroidvania-Manier voran – Gegner töten, Türen öffnen, Leitern herunterlassen um Shortcuts einzurichten… wobei wir nicht linear weiterkommen, sondern immer wieder bereits erkundete Bereiche besuchen müssen, um Quests zu erledigen, Ausrüstung zu kaufen oder auch nur an einem der Speicherpunkte den Spielstand zu sichern. Beim Speichern werden wir auch jedes Mal vollständig geheilt. Gegner erscheinen neu, sobald wir ihren Bereich verlassen haben, wodurch wir sie aber noch einmal töten und dafür ein wenig Schrott (=Geld) kassieren können. Wir treffen immer wieder auf uns durchaus freundlich gesonnene Menschen oder auch Roboter, die es aus diversen Gründen auch in die unterirdischen Tunneln verschlagen hat. Viele davon helfen uns oder schicken uns auf kleine Quests, wobei das Spiel unsere Quests automatisch auf einer eigenen Seite dokumentiert.

Einmalig konsumierbare Gegenstände wie Heiltränke, Bier oder Kaffee verbessern kurzfristig unsere Kräfte oder heilen beispielsweise Vergiftungen. Unsere Energie-Pistole kann anfangs nur einen einzigen Schuss abfeuern, aber wenn wir Feinde im Nahkampf verletzen, regeneriert sich die Energie wieder. Natürlich finden wir auch bald Möglichkeiten, ein wenig mehr Energie für unsere Pistole zu speichern. Im Charakterbildschirm sehen wir unsere Werte wie Hitpoints, Energie und Widerstandskraft, dazu unser Level, die Chance kritische Treffer zu landen und ein wenig mehr. Mit einem ausgewachsenen Rollenspiel kann das aber nicht mithalten. Deutlich komplexer ist da schon der Fertigkeitenbaum, bei dem wir nach Levelaufstiegen erhaltene Punkte in nützliche Fähigkeiten investieren können. Hier stehen dutzende Upgrades zur Auswahl – die entsprechenden Punkte zum Erwerb vorausgesetzt, außerdem müssen im Spielverlauf Knotenpunkte im Fertigkeitsbaum freigeschalten werden, um auf neue Bereiche zugreifen zu können. Ihr könnt also nicht im ersten Level ewig Erfahrung sammeln und irgendwann alle Fähigkeiten freischalten… Natürlich können wir auch Gegenstände finden, um Aletheia zu verbessern, wobei Anfangs nur ein einziger Platz für Zusatzausrüstungen freigeschalten ist.