Rund 10.000 Besucher bei LEVEL UP 2024

Die vierte Ausgabe von LEVEL UP – The Gaming Festival fand am 29. und 30. Juni im Messezentrum Salzburg statt und zog rund 10.000 begeisterte Besucher an.

Mainstage: eSports und Diversität im Fokus

Die Mainstage von LEVEL UP 2024 war der Hotspot für eSports-Fans und Profis. Hier fanden hochkarätige Turniere statt, die das Publikum begeisterten. In spannenden Wettkämpfen in Games wie Rocket League, Counter Strike 2 und Super Smash traten die besten Talente der Szene an und boten packende Unterhaltung. Die Atmosphäre auf der Mainstage war elektrisierend und machte die große Bühne zum zentralen Highlight des Festivals.

Ein besonderes Novum auf der Mainstage war SheRivals: Queens of Austria. In diesem einzigartigen League of Legends Showmatch traten die weiblichen Teams von NNO Prime und SK Gaming gegeneinander an. Damit setzt LEVEL UP gemeinsam mit der Turnier-Organisation Morekats ein starkes Zeichen für mehr Diversität und Sichtbarkeit von Frauen im eSports.

Lena Braito, Projektleiterin von LEVEL UP, über das einzigartige Turnier: „Bei LEVEL UP legen wir großen Wert auf Vielfalt. Deshalb haben wir in diesem Jahr erstmals ein ausschließlich weibliches Turnier zusammen mit unseren langjährigen Partnern Morekats Gaming organisiert. Unser Ziel ist es, junge Frauen und Mädchen zu inspirieren und traditionelle Rollenbilder zu verändern.“

Spannung und Spaß auf der Raiffeisen Club Community Stage

Auf der Raiffeisen Club Community Stage gab es eine Vielzahl an interaktiven Programmpunkten, bei denen Besucher direkt teilnehmen konnten. Ein Highlight war die LudeCat, bei der Besucher in Indie Games zu viert gegeneinander antreten konnten. Beim Game2Help – Beat the Pro traten mutige Teilnehmer gegen den Super Smash Profi und YouTuber Luigikid an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Für herausragende Leistungen gegen den Profi wanderten jeweils 200 Euro in den Spendentopf von Letsplay4Charity. Ihr Wissen rund um Gaming und Nerdkultur bewiesen Besucher:innen bei The Amazing Nerdquiz – LEVEL UP Edition.

Streamen für den guten Zweck

Der Letsplay4Charity Livestream war erneut ein großer Erfolg. Mehrere bekannte Streamer sammelten gemeinsam live vom Festival Geld für wohltätige Zwecke in ihren Twitch-Streams. Die 281.000 Zuschauer konnten während der Übertragungen direkt spenden, um die Aktion zu unterstützen.

Ein weiterer wichtiger Teil der Charity-Aktion waren die Spenden, die durch die Beat The Pro Challenge von Game2Help erspielt wurden. Diese kombinierte Herangehensweise ermöglichte es, eine beträchtliche Spendensumme von etwa 11.000 Euro für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Aber auch jenseits der Bühnen und des Streams gab es bei LEVEL UP einiges zu entdecken.

Indie-Spiele, Retro-Gaming und mehr in der Gaming Zone

Die Gaming Zone war ein aufregender Bereich, in dem Aussteller und Teams gemeinsam die Fläche belebten. Hier gab es einen Escape Room der Salzburg AG, einen Bagger-Simulator von Porr und Simracing im Red Bull Gaming Ground. Zahlreiche Unternehmen, darunter das BRZ, W&H und Axess, nutzten die Gelegenheit, um nach neuen Mitarbeitern zu suchen.

Direkt nebenan lud die Community Area zum Spielen und Verweilen ein. Esports Teams und Vereine wie die Morekats oder Virtual Dojo begeisterten die Besucher mit ihren vielfältigen Aktivitäten. Die E-Sport School League (ESSL) präsentierte stolz ihre Arbeit am Aufbau einer österreichischen eSports Schülerliga. Zusätzlich konnte man in der uRage Free2Play Area an 50 PCs nach Herzenslust zocken.

Ein weiteres Highlight war die Indie Games Area, präsentiert von der FH Salzburg. Diese Zone war die Anlaufstelle für alle, die sich für Innovation und den Ideenreichtum unabhängiger Entwickler interessierten. Hier hatten 30 Spieleentwickler die Gelegenheit, ihre kreativen Projekte vorzustellen. Besucher konnten eine Vielzahl einzigartiger und origineller Spiele entdecken, die abseits des Mainstreams entwickelt wurden. Die Vielfalt und die Kreativität der Indie Game Szene begeisterte Groß und Klein.

Nach einem Ausflug in die Welt der Indie-Spiele konnten Besucher in der Retro Area in nostalgische Welten eintauchen. Diese Area war ein Paradies für Fans klassischer Spiele, wo ikonische Games vergangener Zeiten wiederentdeckt werden konnten. Hier fand man Flipperautomaten, riesige Pac-Man- und Space-Invaders-Spiele sowie Originalkonsolen und -systeme aus den Anfängen der Videospiele.

Von Kunst zu Action: Erlebnisse jenseits von Gaming und Bildschirmen

Für diejenigen, die neben dem Gaming auch die kreative Seite der Szene entdecken wollten, war die Artist Alley der ideale Ort. Hier präsentierten sich Künstler und Händler mit einer Vielzahl von einzigartigen und handgefertigten Artikeln, von Kunstwerken und Postern bis hin zu Schmuck und Fanartikeln. Diese lebendige Zone bot besondere Souvenirs und zeigte die kreative Vielfalt der Gaming-Kultur. Direkt nebenan in der Tabletop Area kamen Fans von Strategie-, Brett- und Kartenspielen auf ihre Kosten. In einer gemütlichen Atmosphäre konnten die Besucher neue Spiele ausprobieren, an Turnieren teilnehmen und sich mit Gleichgesinnten austauschen.

Doch nicht nur für die Kreativen gab es spannende Angebote: Die Action Area war ein Hotspot für alle, die neben dem digitalen Spiel auch sportlich aktiv sein wollten. Besucher konnten auf KTM Minibikes ihr Fahrgeschick unter Beweis stellen. Für diejenigen, die den Nervenkitzel des Taktikspiels suchten, bot Lasertag spannende Matches. Bei Bubble Soccer konnte man sich in riesigen aufblasbaren Bällen austoben, während VR Matches die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt verschwimmen ließen. Diese vielfältigen Aktivitäten machten die Action Area zu einem beliebten Bereich des Festivals, der für jeden etwas zu bieten hatte.

LEVEL UP 2025 findet am 28. und 29. Juni statt und wir freuen uns darauf.