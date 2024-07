Elden Ring: Shadow of the Erdtree im Test

Die Story

Die verschiedenen Geschichten von “Shadow of the Erdtree” spielen sich, wie bereits erwähnt, im Reich der Schatten ab, welches von der Welt des Hauptspiels verschleiert wurde. In diesem vergessenen Reich machen wir uns auf die Suche nach dem Halbgott Miquella, der seinen Körper aufgegeben hat und nun versucht, seine Ambitionen in dieser mysteriösen Umgebung zu erfüllen. Es liegt an uns, herauszufinden, was der besagter Halbgott genau im Reich der Schatten plant. Neben der Handlung um Miquella beschäftigt sich die Erweiterung auch mit der Vergangenheit von Königin Marika, der Göttin der Zwischenlande, und dem Kreuzzug von Messmer dem Pfähler, der mit seinen Flammen dieses Reich verwüstet hat.

Wie für das Genre typisch, sollte man hier keine groß angelegte, geradlinige Geschichte erwarten. Vieles wird nur kryptisch oder in Form von Gegenstandsbeschreibungen erzählt, und so muss man sich die Geschichte oft selbst zusammenreimen. Die Cutscenes kann man z.B. fast an einer Hand abzählen. Für Story-Liebhaber kann das anfangs etwas frustrierend sein, doch genau das Selbstinterpretieren macht den Charme dieser Erzählweise aus und trotz der kryptischen Darbietung gibt es die ein oder andere Wendung, die das Spielerlebnis spannend hält.

Die Spielwelt ist das absolute Highlight der Expansion und wirkt noch düsterer und melancholischer als die Welt des Hauptspiels. Schon nach den ersten Schritten gab es einige „Wow“-Momente, welche im Laufe des Durchspielens des Öfteren auftraten. Das Reich der Schatten ist wunderschön und abwechslungsreich gestaltet, so finden wir z.B. eine Vielzahl von unheimlichen Burgen, gruseligen Höhlen und düsteren Felder. Vorab war auch bereits bekannt, dass die neue Welt ungefähr so groß sein soll wie das Gebiet „Limgrave“ aus dem Hauptspiel, und das stimmt nur bedingt. Das Reich der Schatten fühlt sich nämlich deutlich größer an und beeindruckt vor allem durch seine vertikale Struktur. Es gibt viele versteckte Wege, die zu neuen Gebieten führen und so zum Erkunden einladen. Die Erkundung der Spielwelt war bereits vor der Expansion eine der größten Stärken von Elden Ring, und obwohl das neue Reich doch hin und wieder einige leerere Gebiete aufweist, hatte ich stets das Gefühl, für meine Entdeckungen belohnt zu werden. Dies liegt vor allem an den neuen Spielmechaniken, die in “Shadow of the Erdtree” eingeführt wurden.